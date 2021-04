BIDV nhận giải thưởng quốc tế về ngân hàng bán buôn

Tính đến 30/3, số lượng khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại BIDV đạt hơn 316.000. Nhà băng cũng đạt những kết quả vượt trội trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiêu biểu là thúc đẩy tín dụng xanh, bền vững, thúc đẩy ngân hàng số và chuyển dịch số nền khách hàng, cũng như triển khai đồng bộ các giải pháp giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19.

Bên cạnh các giải thưởng của GBAF, thời gian qua BIDV cũng được nhiều tổ chức quốc tế vinh danh trong hoạt động bán buôn, như "Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam" 3 năm liên tiếp (2018-2020) do Tạp chí The Asian Banking & Finance (Singapore) và The Alpha Southeast Asia trao tặng; "Ngân hàng giao dịch tốt nhất Việt Nam" và "Ngân hàng Quản lý tiền tệ tốt nhất Việt Nam" do Tạp chí The Asian Banker trao tặng...