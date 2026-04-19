BIDV nhận giải quốc tế về truyền thông giáo dục tài chính

BIDV nhận giải vàng tại The Stevie Awards châu Á - Thái Bình Dương nhờ chiến lược tiếp thị đa kênh, tập trung vào công tác phổ cập kiến thức tài chính cho giới trẻ, ngày 17/4.

Trong lần đầu tiên tham dự, đại diện Việt Nam vượt qua hơn 1.000 hồ sơ đề cử từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, đạt vị trí cao nhất của hạng mục "Đổi mới trong tiếp thị đa kênh" (Innovation in Cross-Media Marketing). Thành tích đưa BIDV trở thành ngân hàng Việt Nam duy nhất giành chiến thắng tại hạng mục này.

Chung kết của The Moneyverse Mùa 2 - gameshow giáo dục tài chính dành cho giới trẻ đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: BIDV

Đại diện nhà băng này cho biết, thay vì tập trung nguồn lực cho các chiến dịch quảng bá sản phẩm thương mại thuần túy, ban lãnh đạo chọn hướng đi khác biệt khi đầu tư mạnh mẽ vào mảng truyền thông cộng đồng. Đội ngũ phát triển dự án trăn trở với bài toán làm thế nào để đưa những khái niệm tài chính cá nhân vốn khô khan trở nên gần gũi, dễ hiểu với nhóm khách hàng trẻ tuổi. Từ đó, ngân hàng triển khai hàng loạt sáng kiến giáo dục thực tiễn, từng bước đưa kiến thức quản lý dòng tiền ra khỏi khuôn khổ sách vở hàn lâm để đi sâu vào đời sống thực tế. Mục tiêu cốt lõi của chiến dịch nhằm thay đổi nhận thức, hình thành thói quen quản lý tài chính thông minh cho thế hệ Gen Z, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực ra toàn xã hội.

Podcast tài chính dành cho giới trẻ The Money Manifest với dàn khách mời là những KOL, KOC quen thuộc. Ảnh: BIDV

Giai đoạn 2024 - 2025 ghi nhận sự đột phá trong tư duy sáng tạo và cách thức triển khai các hoạt động truyền thông của nhà băng. Điểm nhấn là đồng hành cùng Thời báo VTV (VTVTimes) ra mắt chương trình truyền hình thực tế "Vũ trụ đồng tiền - The Moneyverse". Trong dự án này, ngân hàng không chỉ đóng vai trò nhà tài trợ chiến lược, còn trực tiếp tham gia với tư cách chuyên gia cố vấn nội dung giáo dục tài chính.

Đội ngũ chuyên gia của ngân hàng phối hợp chặt chẽ cùng ê-kíp sản xuất để thiết kế các thử thách, tình huống thực tế, giúp thí sinh và khán giả truyền hình rèn luyện kỹ năng kiếm tiền, giữ tiền và đầu tư sinh lời. Việc tham gia sâu vào khâu nội dung giúp ngân hàng định hình lại cách thức một chương trình truyền hình tiếp cận cộng đồng, đặc biệt là nhóm sinh viên tại các trường đại học trên toàn quốc.

The Moneyverse 2025 mở rộng gấp đôi quy mô vòng loại lên 54 trường Đại học, chủ đề hướng vào chuyển đổi số. Ảnh: BIDV

Sự thành công của chiến dịch còn đến từ khả năng ứng dụng linh hoạt các nền tảng truyền thông theo đúng tiêu chí "đa kênh" của giải thưởng. Ngân hàng kết hợp giữa sóng truyền hình quốc gia, các nền tảng mạng xã hội phổ biến và chuỗi sự kiện tương tác trực tiếp tại hàng chục khuôn viên đại học. Việc phủ sóng trên nhiều điểm chạm giúp thông điệp về tự do tài chính và kỹ năng quản lý tài sản tiếp cận hàng triệu thanh niên tự nhiên. Đồng thời, BIDV đồng bộ hóa trải nghiệm người dùng bằng cách tích hợp các tiện ích tài chính số trên ứng dụng ngân hàng thông minh, tạo điều kiện để người trẻ thực hành ngay những kiến thức vừa tiếp thu.

Giới chuyên môn đánh giá cao chiến lược lấy giáo dục làm nền tảng cốt lõi trong hoạt động tiếp thị của ngân hàng. Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, thanh niên đối mặt với nhiều cám dỗ tiêu dùng và các rủi ro lừa đảo trực tuyến, việc trang bị nền tảng kiến thức vững chắc không chỉ giúp khách hàng cá nhân bảo vệ tài sản, còn góp phần xây dựng cộng đồng tiêu dùng văn minh, bền vững.

Các thí sinh được các chuyên gia BIDV đào tạo trực tiếp tại trụ sở chính của ngân hàng. Ảnh: BIDV

Đại diện ngân hàng cho biết giải thưởng quốc tế này đóng vai trò là động lực lớn để đội ngũ tiếp tục nghiên cứu, phát triển thêm nhiều dự án cộng đồng ý nghĩa. Thời gian tới, BIDV tiếp tục bám sát định hướng phát triển bền vững, lấy khách hàng làm trung tâm, đồng thời mở rộng quy mô các chương trình giáo dục tài chính. Nhà băng cam kết đồng hành lâu dài cùng thế hệ trẻ Việt Nam trên hành trình xây dựng năng lực tài chính cá nhân, đóng góp vào sự phát triển chung của toàn xã hội.

Thanh Thư