BIDV MetLife tăng cường bảo mật, ngăn ngừa trục lợi bảo hiểm

Trước tình trạng gian lận bảo hiểm gia tăng, BIDV MetLife triển khai khung quản trị theo mô hình ba tuyến bảo vệ, kết hợp nhiều biện pháp nhằm giảm rủi ro, bảo vệ dữ liệu khách hàng.

Thời gian gần đây, thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam liên tiếp ghi nhận các vụ trục lợi với nhiều thủ đoạn tinh vi, từ làm giả hồ sơ y tế đến dàn dựng tai nạn để yêu cầu chi trả. Mới đây, lực lượng chức năng tại Phú Thọ đã triệt phá đường dây tự gây thương tích để chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng của nhiều công ty bảo hiểm.

Theo tổ chức 6Wresearch, Việt Nam nằm trong nhóm thị trường có tốc độ phát triển nhanh về phát hiện gian lận bảo hiểm. Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm cho biết số lượng hồ sơ bồi thường có dấu hiệu bất thường tiếp tục tăng, đặc biệt ở các nghiệp vụ liên quan bệnh án, hóa đơn y tế hoặc khai báo sức khỏe.

Nhiều người làm giả giấy tờ, hồ sơ để trục lợi bảo hiểm. Ảnh: BIDV MetLife

Trong bối cảnh đó, BIDV MetLife, doanh nghiệp bảo hiểm liên doanh giữa BIDV và MetLife (Mỹ) đã xây dựng khung quản trị dựa trên mô hình ba tuyến bảo vệ, được áp dụng thống nhất trong toàn tập đoàn MetLife, để tăng cường hệ thống quản trị rủi ro và bảo mật thông tin.

BIDV MetLife triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường bảo mật thông tin. Ảnh: BIDV MetLife

Theo đó, tuyến thứ nhất gồm các bộ phận kinh doanh, công nghệ thông tin, tài chính và vận hành - chịu trách nhiệm nhận diện, kiểm soát rủi ro ngay từ giai đoạn đầu. Tuyến thứ hai là khối Tuân thủ, Quản lý rủi ro và An toàn Công nghệ thông tin, đảm nhiệm vai trò tư vấn, giám sát và đảm bảo tuân thủ quy định nội bộ cũng như pháp luật. Tuyến thứ ba, Kiểm toán nội bộ, thực hiện đánh giá độc lập và đưa ra kiến nghị khách quan nhằm tăng cường minh bạch hệ thống.

Song song, BIDV MetLife áp dụng chính sách bảo vệ khách hàng, quy định rõ quy trình từ thiết kế sản phẩm, truyền thông, giải quyết quyền lợi bảo hiểm đến xử lý khiếu nại. Mỗi khâu đều có cơ chế giám sát và phân định trách nhiệm cụ thể, đảm bảo giao dịch với khách hàng được thực hiện công bằng, minh bạch.

Công ty chú trọng duy trì chương trình đào tạo tuân thủ định kỳ hàng năm. Ảnh: BIDV MetLife

Doanh nghiệp cũng duy trì đào tạo tuân thủ định kỳ hàng năm cho toàn bộ nhân viên và đại lý, giúp nâng cao khả năng nhận diện gian lận, kỹ năng bảo mật dữ liệu và ứng phó rủi ro. Những hành vi như trục lợi, tiết lộ thông tin hay giả mạo hồ sơ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy trình kỷ luật nội bộ, với hình thức từ cảnh cáo, chấm dứt hợp đồng đến chuyển cơ quan điều tra.

Ở cấp độ tập đoàn, MetLife xây dựng hệ thống phòng ngừa gian lận toàn cầu, được áp dụng thống nhất tại các thị trường thành viên. Hệ thống bao gồm khung quản trị, các dấu hiệu cảnh báo gian lận trong từng hoạt động kinh doanh và cơ chế tiếp nhận phản ánh minh bạch. Nhân viên và khách hàng có thể báo cáo ẩn danh thông qua kênh tiếp nhận phản ánh, do bên thứ ba độc lập vận hành. Song song, tập đoàn MetLife duy trì đội ngũ điều tra chuyên trách toàn cầu, thường xuyên rà soát việc tuân thủ các kế hoạch phòng ngừa gian lận, nhằm tăng cường phát hiện sớm và hạn chế rủi ro phát sinh.

Ông Nguyễn Tiến Việt, Giám đốc Tuân thủ và Quản lý rủi ro BIDV MetLife, cho biết công tác kiểm soát rủi ro được triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống, kết hợp chuẩn quản trị quốc tế của MetLife và quy định trong nước.

"Việc này giúp nâng cao hiệu quả phòng ngừa gian lận và củng cố niềm tin của khách hàng, hướng tới môi trường bảo hiểm minh bạch, an toàn và bền vững", ông Việt chia sẻ.

Theo các chuyên gia, khi thị trường bảo hiểm nhân thọ đang dần phục hồi niềm tin, việc doanh nghiệp chú trọng bảo mật và quản trị rủi ro sẽ góp phần định hình chuẩn mực mới cho ngành. BIDV MetLife được đánh giá là một trong những đơn vị theo đuổi định hướng này một cách nhất quán và bền vững.

Minh Ngọc