BIDV được vinh danh 'Ngân hàng Doanh nghiệp tốt nhất Đông Nam Á'

BIDV vừa được Global Banking & Finance Review vinh danh "Ngân hàng Doanh nghiệp tốt nhất Đông Nam Á" lần thứ 2 và "Ngân hàng SME tốt nhất Đông Nam Á" lần thứ 3.

Theo đại diện BIDV, giải thưởng là sự ghi nhận những nỗ lực của ngân hàng trong việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp nhằm mang đến những trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Năm 2023, BIDV đã hoàn thành đồng bộ, toàn diện kế hoạch kinh doanh, thực thi chính sách tiền tệ có hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khắc phục khó khăn, phục hồi, duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh. Đến ngày 31/12/2023, nhà băng tiếp tục dẫn đầu về quy mô tổng tài sản trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, đạt 2,26 triệu tỷ đồng. Tổng số khách hàng doanh nghiệp đạt khoảng 500.000 khách hàng, trong đó, số lượng khách hàng SME tăng trưởng nhanh và liên tục.

Với phương châm "lấy khách hàng làm trung tâm, lấy công nghệ làm khâu đột phá", BIDV trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ; số hóa quy trình từ khâu tiếp nhận nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp đến phê duyệt, giải ngân nhằm đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian xử lý; tích cực phát triển và đưa các sản phẩm dịch vụ lên kênh số (website, mobile, app, SMS) trong đó phải kể đến ứng dụng BIDV iBank, BIDV iConnect... Ngân hàng vừa ra mắt hệ thống Open API giúp tích hợp dịch vụ vào các ứng dụng, phần mềm, nền tảng số của khách hàng, từ đó cung cấp giải pháp tài chính và trải nghiệm dịch vụ liền mạch trên không gian số.

Bên cạnh đó, nhà băng triển khai nền tảng số SME Easy cung cấp đồng bộ các giải pháp tài chính và phi tài chính cho khách hàng; hỗ trợ gia tăng nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Giao diện nền tảng được thiết kế chuyên biệt dành riêng cho doanh nhân nữ với thông điệp "Tỏa sáng cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ".

Đại diện BIDV nhận giải thưởng "Ngân hàng Doanh nghiệp tốt nhất Đông Nam Á năm 2023". Ảnh: BIDV

Để hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, trong năm 2023, BIDV thực hiện 7 lần điều chỉnh giảm sàn lãi suất cho vay với mức giảm từ 1,6-1,8% một năm. Ngoài ra, ngân hàng còn chủ động tìm hiểu nhu cầu khách hàng để thực hiện đăng ký hạn mức hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh. Ngay từ đầu năm 2023, đơn vị đã triển khai các gói tín dụng cạnh tranh với tổng quy mô hơn 400.000 tỷ đồng; áp dụng quy trình cấp tín dụng riêng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanh nghiệp siêu nhỏ, cắt giảm 20-30% thời gian xử lý cấp tín dụng cho khách hàng; xây dựng và phát triển các sản phẩm đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về tài sản đảm bảo.

Nhà băng triển khai các cơ chế tài trợ chuỗi cung ứng; số hóa trải nghiệm khách hàng lên phần mềm BIDV SCF với tính năng tự động gửi và phê duyệt đề nghị ứng trước; giúp khách hàng tiết kiệm thời gian làm hồ sơ, thủ tục. Bên cạnh đó, ngân hàng còn hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động cho doanh nghiệp thông qua hội thảo chuyên đề; tư vấn giải pháp hỗ trợ kinh doanh; kết nối thông tin; đào tạo nâng cao năng lực tài chính, quản trị cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ.

Đây cũng là một trong những ngân hàng tiên phong trong triển khai các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là dịch vụ hành chính công. Cụ thể, nhà băng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đẩy mạnh hoạt động thu phí Công đoàn tới các cấp; triển khai hiện đại hóa công tác thu - chi bảo hiểm xã hội, thu - chi ngân sách nhà nước; kết nối dữ liệu thanh toán song phương điện tử với các cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan... Đến nay, BIDV có quan hệ với hơn 40.000 khách hàng hành chính sự nghiệp; trong đó hợp tác với gần 1.000 đơn vị y tế công lập, 11.000 trường học và nhà cung cấp các dịch vụ điện nước, hơn 8.600 công đoàn các cấp.

Với mục tiêu "hướng tới sự phát triển bền vững", BIDV xác định đưa tín dụng xanh, tài chính xanh trở thành lĩnh vực ưu tiên trong chiến lược phát triển. Theo đó, ngân hàng triển khai đa dạng các chương trình tín dụng xanh ưu đãi từ nguồn vốn thương mại, vốn ủy thác, đặc biệt là từ phát hành trái phiếu xanh. Nguồn vốn xanh của đơn vị dành cho các lĩnh vực như: năng lượng tái tạo; năng lượng sạch; giao thông không khói; các ngành sản xuất và tiêu dùng phát thải carbon thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu...

Những nỗ lực đồng hành của BIDV đối với khách hàng doanh nghiệp đã được các tổ chức trong nước và quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Ngân hàng được vinh danh nằm trong "Top 10 Doanh nghiệp bền vững trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ" do VBCSD-VCCI bình chọn; "Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam" lần thứ 6 liên tiếp do Tạp chí Alpha Southeast Asia và Asian Banking and Finance bình chọn.

Global Banking & Finance Review là tạp chí quốc tế uy tín hàng đầu của Anh, cung cấp góc nhìn độc lập, thông tin tổng thể trong cộng đồng tài chính ngân hàng quốc tế, có lượng độc giả lớn trên toàn thế giới. Giải thưởng do tạp chí tổ chức năm 2023 thu hút sự tham gia của nhiều ngân hàng và định chế tài chính hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, được đánh giá dựa trên sự so sánh giữa các ngân hàng ứng viên hàng đầu mỗi quốc gia.

Hải My