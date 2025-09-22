Bia Saigon đồng hành với chương trình 'Việt Nam vươn mình'

Chương trình "Việt Nam vươn mình" do Bia Saigon đồng hành, tôn vinh những con người bình dị với đóng góp phi thường cho sự phát triển bền vững của đất nước.

"Việt Nam vươn mình" là chuyên đề truyền hình đặc biệt do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) thực hiện, phát sóng định kỳ vào 21h thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VTVGo và Youtube VTV3, từ 17/9 đến 6/10.

Chương trình mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng về những cá nhân đang âm thầm cống hiến cho cộng đồng - từ nhà khoa học, nghệ sĩ, giáo viên, đến tình nguyện viên. Mỗi câu chuyện là một minh chứng cho sự phát triển toàn diện của đất nước, không chỉ ở tăng trưởng kinh tế mà còn ở chất lượng con người, văn hóa và xã hội.

Một trong những gương mặt tiêu biểu xuất hiện trong chuyên đề là GS.TS. Lê Huy Hàm - nhà khoa học đã dành cả đời nghiên cứu các giống lúa chịu hạn, chịu mặn, giúp nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu. Không chỉ đóng góp vào an ninh lương thực quốc gia, công trình của ông còn truyền đi thông điệp "người Việt hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ, tự lực giải quyết những thách thức của đất nước".

GS-TS Lê Huy Hàm chia sẻ "Cây lúa đã thay đổi vị thế của Việt Nam trên thế giới". Ảnh: VTV

Bên cạnh ông Hàm, chương trình còn giới thiệu nhiều nhân vật khác - những con người "bình dị nhưng phi thường" đang từng ngày góp phần thay đổi diện mạo quê hương theo cách bền vững, sáng tạo và nhân văn.

Trong hành trình lan tỏa giá trị tích cực, Bia Saigon, thương hiệu bia mang đậm bản sắc Việt, đóng vai trò đồng hành xuyên suốt. Thông qua chương trình, thương hiệu tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng, lan tỏa tinh thần nhân văn và khát vọng phát triển của dân tộc.

Bia Saigon đồng hành lan tỏa tinh thần gắn kết vươn cao cùng chuyên mục Việt Nam Vươn Mình. Ảnh: Sabeco

Không chỉ là một sản phẩm gắn bó với đời sống người Việt, Bia Saigon từ lâu đã được định vị là thương hiệu của tinh thần tiến bước, kết nối cộng đồng và đồng hành cùng các hoạt động vì sự phát triển bền vững.

Thông qua việc đồng hành cùng các chương trình mang tính xã hội, giáo dục và văn hóa như "Việt Nam vươn mình", Bia Saigon cho biết sẽ tiếp tục thể hiện chiến lược phát triển gắn liền với trách nhiệm cộng đồng, góp phần cổ vũ cho khát vọng vươn cao, tăng cường gắn kết và thúc đẩy hội nhập của đất nước.

(Nguồn: Bia Saigon)