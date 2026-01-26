Tôi phát sợ 3 người uống 10 lít bia kèm đĩa lạc luộc

Ở phương Tây, bàn nhậu luôn đầy ắp thức ăn. Họ nhâm nhi, ăn nhiều hơn uống, không cụng ly liên tục, ép nhau 'trăm phần trăm' như ở ta.

Tuần trước, tôi ngồi cùng mấy người bạn trong một quán nhậu quen ở Sài Gòn. Nhìn sang bàn bên cạnh, tôi thấy ba người đàn ông cũng đang ngồi nhậu. Chỉ trong hơn hai tiếng, họ uống hết gần 10 lít bia. Trên bàn, đồ nhắm vỏn vẹn một đĩa lạc luộc, thêm đĩa dưa leo cắt lát cho có. Lúc đứng dậy ra về, ai cũng bụng lình bình, mặt đỏ bừng, người lảo đảo.

Tôi đã gặp quá nhiều lần kiểu uống đó trong các cuộc nhậu của người Việt. Từ đám cưới, liên hoan công ty đến tụ tập bạn bè, bia thường là nhân vật chính, còn đồ ăn chỉ đóng vai phụ. Có những bàn nhậu 4-5 người, mỗi người 5-6 lon bia, nhưng thức ăn chỉ vài món tượng trưng. Nhiều người còn nói vui: "Ăn nhiều làm chi cho tốn mồi, đầy bụng".

Tôi từng nghĩ đó chỉ là thói quen vô hại, cho đến khi sức khỏe bắt đầu lên tiếng. Một người bạn của tôi mới ngoài 40 tuổi nhưng đi khám phát hiện gan nhiễm mỡ độ 2, mỡ máu cao, dù không béo và ăn uống ngày thường khá đạm bạc. Vấn đề là vì tuần vài buổi nhậu, mỗi buổi vài lít, mà chủ yếu là "uống chay", ít mồi nhắm.

Khi có dịp đi công tác nước ngoài và ngồi ăn cùng đồng nghiệp phương Tây. Tôi thấy họ cũng uống bia, uống rượu, nhưng cách uống rất khác chúng ta. Một bàn ăn lúc nào cũng đầy ắp thức ăn: thịt, cá, salad, bánh mì, xúc xích... Mỗi người chỉ uống một đến hai ly bia trong suốt bữa ăn kéo dài cả tiếng. Họ nhâm nhi, trò chuyện, ăn nhiều hơn uống. Không có chuyện cụng ly liên tục, ép nhau "trăm phần trăm" như ở ta.

>> 'Nhiều người nốc rượu, bia chứ không biết thưởng thức'

Một đồng nghiệp người Đức từng nói với tôi rằng: "Uống rượu bia mà không ăn là tự hại mình". Ở nước họ, bia là một phần của bữa ăn, chứ không phải mục tiêu chính của cuộc gặp. So với những bữa nhậu của chúng tôi - nơi bia được gọi theo vại, theo thùng, còn đồ ăn thì gọi cho có lệ - sự khác biệt quá rõ ràng.

Theo tính toán đơn giản, 10 lít bia tương đương gần 30 lon bia. Chia cho ba người, tức mỗi người uống khoảng 10 lon trong một buổi nhậu. Lượng cồn đó, nếu không được "đỡ" bằng thức ăn đầy đủ, sẽ hấp thụ rất nhanh vào cơ thể, gây áp lực lớn cho gan, dạ dày và hệ tim mạch. Nhưng điều đáng nói là thói quen này lại phổ biến và được xem là bình thường trong rất nhiều cuộc nhậu của người Việt.

Chúng ta hay nói đến văn hóa nhậu như một cách gắn kết, nhưng dường như lại bỏ quên yếu tố sức khỏe. Ít ai để ý xem mình đã ăn đủ chưa, chỉ quan tâm hôm nay uống được bao nhiêu, có "hết mình" với anh em hay không? Khi hệ quả đến thì mọi thứ đã muộn.

Tôi không phản đối bia rượu, cũng không cho rằng người Việt phải nhậu giống phương Tây. Nhưng có lẽ đã đến lúc chúng ta nên nhìn lại thói quen "uống nhiều, ăn ít" đang gây hại âm thầm cho sức khỏe. Nhậu không xấu, vấn đề là nhậu như thế nào? Và đôi khi, thay đổi chỉ bắt đầu từ việc gọi thêm vài món ăn cho tử tế, trước khi kêu thêm một thùng bia nữa.

Bằng Hữu