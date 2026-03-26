Bị vợ quát vì tính ngày tốt để gần gũi, mong có con

Vừa rồi tôi canh được ngày đẹp, vợ bảo không ham muốn, bực tức nói: "Đã áp lực công việc giờ áp lực sinh con".

Tôi 30 tuổi quê Hà Nội; vợ bằng tuổi, quê Quảng Ngãi, hai vợ chồng chưa có con, đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Tôi và vợ đều làm sale nên lương không cố định, trung bình tổng khoảng 30-40 triệu đồng/tháng. Vợ chồng không xác định làm lâu dài tại Sài Gòn vì khó mua nhà với tài chính hiện tại. Nếu có em bé cũng phải thuê giúp việc hoặc nhờ ông bà vào chăm nên tôi và vợ tính khi nào có con sẽ ra Hà Nội sinh sống và làm việc luôn. Ngoài đó có đất sẵn của bố tôi cho, hai vợ chồng xây nhà. Chúng tôi cũng chuẩn bị gần đủ tiền xây, tiện có ông bà chăm cháu luôn, ông bà kinh doanh tự do nên không vướng bận gì và vẫn còn khỏe.

Tôi và vợ tâm sự, hai đứa cũng 30 tuổi, xác định sẽ "thả" để có em bé. Thế nhưng hiện tại tôi cảm thấy hai vợ chồng đang có những suy nghĩ khác nhau và không thấy giống với những gì cả hai đã nói chuyện Tôi nghĩ nếu đã xác định có con thì nên có sớm, mình cũng 30 tuổi rồi, không còn trẻ, nếu để qua mốc này thì xác suất vợ có thai cũng thấp hơn, cứ "thả" dần, nếu không có tín hiệu gì còn đi khám và can thiệp sớm. Vợ đồng ý về việc đó và nói tôi canh ngày đẹp rồi báo em. Có điều tôi thấy vợ không hẳn suy nghĩ như vậy, đang chưa sẵn sàng cho việc đó.

Vợ tôi làm sale, thường phải đạt target tháng, hay áp lực, về nhà cũng bận rộn và than thở, tôi chỉ biết động viên em cố gắng, sale nên áp lực doanh số là bình thường chứ cũng không biết phải làm gì. Do ảnh hưởng của công việc cũng như sinh lý từ trước đó, vợ vốn là người không thích ham muốn nhiều, tần suất gần gũi nhau khoảng hai lần mỗi tháng, nhiều hơn thì 3 lần mỗi tháng. Vừa rồi tôi canh ngày đẹp và nói vợ, đúng hôm đó vợ bảo áp lực công việc và không có ham muốn, tôi lại cứ nghĩ đơn giản là đến ngày thì gần gũi. Vợ bực và nói: "Đã áp lực công việc rồi giờ còn áp lực sinh con". Tôi và vợ không nói gì đêm đó.

Tôi thấy vợ chưa sẵn sàng trong chuyện này, có thể cô ấy vẫn muốn tập trung cho công việc hơn, lúc nào thực sự muốn có con sẽ nói cho tôi. Sau hôm đó tôi nhắn tin xin lỗi vợ, cũng bắt đầu loại bỏ suy nghĩ có con sớm ra trong đầu. Tôi sẽ để vợ thoải mái hơn vì giờ áp lực công việc đè nặng, thêm áp lực có con nữa cô ấy sẽ stress. Lúc nào vợ thực sự sẵn sàng có con, chúng tôi sẽ làm, tôi sẽ tôn trọng quyết định của vợ và ưu tiên cho vợ hơn. Thế nhưng tôi vẫn sợ nếu vài năm nữa vợ muốn có con, tuổi cả hai đã cao, phải canh ngày chính xác hơn, tần suất tăng lên, nếu không lại phải can thiệp các phương pháp y tế, mất thời gian, tiền bạc, công sức và áp lực nữa. Rất mong quý độc giả cho lời khuyên. Xin cảm ơn.

Hoàng Hải