Bị ung thư phổi, khi nào cần chụp MRI não?

Tôi được chẩn đoán mắc ung thư phổi tế bào nhỏ, ngoài các xét nghiệm khác thì bác sĩ chỉ định cả chụp cộng hưởng từ não. Phương pháp này dùng để làm gì? (Hoàng Long, 45 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Não là một trong những cơ quan thường bị ảnh hưởng bởi ung thư phổi. Tế bào ung thư có thể xâm nhập vào mạch máu hoặc hệ bạch huyết, đi đến não và vượt qua hàng rào máu não để hình thành các khối u thứ phát. Ung thư phổi tế bào nhỏ được chia thành bệnh khu trú và bệnh lan tràn. Nếu có di căn não, bệnh được xếp vào giai đoạn lan tràn.

Ung thư phổi thể tế bào nhỏ có tốc độ di căn nhanh, thường được phát hiện ở giai đoạn tiến triển hoặc lan rộng. Chụp MRI não là bước đánh giá quan trọng nhằm phát hiện sớm di căn não, kể cả khi chưa có triệu chứng, đảm bảo phân giai đoạn chính xác, cũng như theo dõi diễn triển tiến bệnh trong quá trình điều trị.

Bác sĩ điều trị chỉ định bạn chụp MRI não nhằm theo dõi di căn não, qua đó có đánh giá tổng thể nhằm lên kế hoạch điều trị phù hợp, kết hợp điều trị tại chỗ (tại não) và điều trị toàn thân (điều trị ung thư phổi). Lựa chọn phương pháp điều trị phụ thuộc vào giai đoạn bệnh, mô bệnh học, tình trạng chức năng thần kinh của bệnh nhân, mức độ lan rộng của khối u nguyên phát và tiên lượng bệnh.

Nếu phát hiện di căn não ở giai đoạn sớm, người bệnh vẫn có nhiều cơ hội kiểm soát bệnh bằng các phương pháp hiện đại như xạ phẫu định vị (sử dụng tia bức xạ liều cao, tập trung chính xác vào khối u mà không cần rạch da hay phẫu thuật), xạ trị toàn não, thuốc nhắm trúng đích hoặc liệu pháp miễn dịch. Phát hiện sớm giúp hạn chế biến chứng nặng như liệt, rối loạn ý thức, đồng thời cải thiện chất lượng sống.

Thống kê của Tổ chức Ung thư Toàn cầu (Globocan) năm 2022 cho thấy ung thư phổi đứng thứ ba trong nhóm các bệnh lý ung thư thường gặp tại Việt Nam với khoảng 22.560 ca tử vong, 24.430 ca mắc mới.

BS.CKII Ngô Trường Sơn

Phó trưởng Khoa Ung bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội