Bị truy nã vì chiếm đoạt bộ loa kéo

Đà NẵngNguyễn Hồng Ân bị cảnh sát bắt giữ tại TP HCM sau 5 năm bỏ trốn vì hành vi thuê loa kéo của người quen rồi bán lấy 6 triệu đồng.

Ngày 23/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt Nguyễn Hồng Ân (35 tuổi, trú xã Phú Ninh) về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ân khi bị công an bắt giữ. Ảnh: Thành Huynh

Theo hồ sơ vụ việc, chiều 25/4/2021, Ân cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu tại nhà người quen ở xã Phú Ninh. Tại đây, Ân thuê bộ loa kéo điện với giá 40.000 đồng mỗi giờ để sử dụng.

Sáng hôm sau, Ân đem thiết bị đến một cửa hàng điện tử trên đường Trần Cao Vân (phường Hương Trà) bán với giá 6 triệu đồng, bỏ trốn khỏi địa phương.

Vụ án được khởi tố. Do không xác định được nơi ở của Ân, công an phải tạm đình chỉ điều tra. Đầu năm 2026, sau khi phục hồi điều tra và xác minh các manh mối, Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can và phát lệnh truy nã với Ân.

Trinh sát phát hiện Ân đang lẩn trốn tại phường An Phú, TP HCM. Phối hợp với công an địa phương, lực lượng chức năng đã bắt anh ta tại khu phố Hiệp An 5.

Ân đang được dẫn giải về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Ngọc Trường