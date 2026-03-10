Bị tôi phát hiện, chồng vẫn chuyển tiền và đi khách sạn với người khác

Đau nhất là chồng không thừa nhận và hối lỗi, chỉ làm hòa và bảo tôi ghen bóng gió.

Tôi là tác giả bài: "Chồng buông lời lả lơi với phụ nữ khác dù đi cùng tôi", nhận được nhiều lời khuyên của độc giả. Có người bảo ly hôn, có người khuyên chuẩn bị tinh thần, đường lui, còn tôi đã tha thứ cho chồng, tin anh sẽ vì vợ con mà thay đổi, bình thường anh rất thương vợ con. Mọi chuyện không đơn giản như thế. Tết dương lịch vừa rồi là lần thứ ba tôi phát hiện chồng lừa dối. Sau đó đến nay mới hơn hai tháng tôi phát hiện lần bốn. Đau nhất là chồng không thừa nhận và hối lỗi, chỉ làm hòa và bảo tôi ghen bóng gió. Trong khi anh vẫn chuyển tiền cho người đó, cùng số tiền, vẫn khách sạn đó. Khi tôi hỏi, anh chối bay, xóa hết bằng chứng.

Nay tôi bảo đã làm đơn và để trong ôtô, anh ký đi, nếu không ký mà vẫn tiếp tục như cũ thì tôi cũng không cần ký và đơn phương ly hôn. Thật sự lần đầu phát hiện tôi sốc và khóc hết nước mắt, nhưng lần này tôi bình thản đến lạ, tâm lý cũng sẵn sàng rồi. Tôi chỉ thấy chua chát. Từ bé, tuổi thơ tôi đã không được đầy đủ, tuy nhiên vẫn cố gắng học hành và có công việc ổn định. Ngoại hình tôi không tới nỗi, những mong chuyện chồng con tốt đẹp dù không cần phải giàu có. Hóa ra tôi đã nhầm, tốt nhất vẫn là tự dựa vào mình. Cảm ơn các bạn đã đọc câu chuyện của tôi.

Minh Nguyệt