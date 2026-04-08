Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương, thay ông Lê Minh Hưng vừa được bầu làm Thủ tướng.

Sáng 8/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định điều động, phân công cho ông Nguyễn Duy Ngọc. Ông Ngọc đảm nhiệm cương vị mới sau 5 tháng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Duy Ngọc làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương và ông Nguyễn Hải Ninh làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh: Hoàng Phong

Ông Nguyễn Duy Ngọc 62 tuổi, quê Hưng Yên; thạc sĩ Luật, cử nhân Quản lý hành chính luật. Ông là Ủy viên Trung ương khóa 13, 14; Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 16.

Ông có nhiều năm công tác trong lực lượng Công an, từng giữ các chức vụ Trưởng Công an huyện Thanh Trì; Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt; Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Phó giám đốc Công an TP Hà Nội.

Sau đó, ông giữ các vị trí Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an. Tháng 8/2019, ông được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an; cuối năm 2023 được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng.

Tháng 6/2024, ông được điều động giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tháng 1/2025, ông được Ban Chấp hành Trung ương bầu bổ sung vào Bộ Chính trị và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 11/2025, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 trước khi nhận nhiệm vụ mới.

Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đồng thời là cơ quan chuyên môn về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ.