Bí thư Hà Nội chốt tiến độ Vành đai 1, yêu cầu xong dự án chống ngập trước 30/4

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu hoàn thành nền đường Vành đai 1 trước 2/9, xong cầu vượt trước 31/12, đồng thời chốt tiến độ các dự án thoát nước trước 30/4

Chiều 18/4, kiểm tra thực địa dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh đây là tuyến trục xương sống, có vai trò giải tỏa áp lực giao thông khu trung tâm, liên kết các khu vực quan trọng của Thủ đô. "Mỗi ngày chậm tiến độ là thêm một ngày người dân phải chịu ùn tắc, ô nhiễm, thời gian đi lại kéo dài, chất lượng cuộc sống bị ảnh hưởng", ông nói.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.210 tỷ đồng, khởi công từ tháng 6/2020, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 153.000 m2 liên quan 1.983 hộ dân. Gói thầu thi công tuyến đường và hai cầu vượt tại nút Láng Hạ - Giảng Võ đang triển khai, tiến độ toàn tuyến đạt khoảng 50%. Trong đó, cầu vượt Láng Hạ đã hoàn thành 6/6 trụ, đạt khoảng 50%, cầu vượt Nguyễn Chí Thanh đạt khoảng 20%, đang thi công trụ chính và chuẩn bị bước vào giai đoạn thi công nhịp chính từ tháng 6.

Bí thư Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án, các sở ngành và địa phương liên quan tập trung tối đa, rà soát toàn bộ các khâu tổ chức thi công, chỉ rõ từng điểm nghẽn, từng vị trí vướng mắc, đề ra giải pháp cụ thể và thời hạn xử lý dứt điểm. Ông yêu cầu trước ngày 2/9 hoàn thành toàn bộ nền đường, hoàn thành hai cầu vượt trước ngày 31/12. Chủ đầu tư và nhà thầu phải cam kết bằng văn bản mốc thời gian hoàn thành từng hạng mục, xây dựng kế hoạch thi công bù tiến độ, tăng ca, tăng kíp khoa học, bảo đảm tuyệt đối an toàn và chất lượng.

Ông đồng thời yêu cầu thành phố tăng cường kiểm tra, nếu đơn vị nào không đáp ứng yêu cầu, năng lực yếu, thi công cầm chừng sẽ kiên quyết xem xét điều chuyển, không để công trình tiếp tục chậm trễ, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân hai bên tuyến.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng (thứ 3 từ trái qua) kiểm tra thực địa dự án Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, chiều 18/4. Ảnh: Hoàng Phong

Đối với các dự án thoát nước phía Tây, Bí thư Hà Nội yêu cầu hoàn thành các hạng mục liên quan đến tiêu thoát nước trước ngày 30/4 để kịp ứng phó mùa mưa. Tuyến thoát nước từ đường DT4 khu đô thị Tây Hồ Tây đến đường Hoàng Quốc Việt được xác định có ý nghĩa quan trọng với khu vực mật độ dân cư, chung cư cao tầng, cơ quan, dịch vụ lớn. Ông yêu cầu trước ngày 30/4 phải hoàn thành kênh dẫn thoát nước và trước ngày 15/5 hoàn thiện vỉa hè, bảo đảm khang trang, sạch đẹp.

Với dự án hồ điều hòa Yên Nghĩa 1, Bí thư Hà Nội nhấn mạnh đây không chỉ là công trình thoát nước mà còn là "van điều tiết" giảm úng ngập cho khu vực phía Tây, đồng thời là không gian cảnh quan, sinh hoạt cộng đồng. Dự án chậm tiến độ sẽ ảnh hưởng đến môi trường, vi khí hậu và chất lượng sống của người dân. Ông yêu cầu hoàn thành phần hồ để vận hành chứa nước trước ngày 30/4 và hoàn thiện cảnh quan xung quanh trước ngày 30/6.

Tại kênh La Khê, Bí thư Hà Nội yêu cầu các đơn vị báo cáo rõ hiện trạng ô nhiễm, các điểm xả thải trực tiếp, tình trạng lấn chiếm hành lang, xây dựng trái phép để xây dựng kế hoạch xử lý triệt để. Các trường hợp vi phạm phải được kiểm tra, lập hồ sơ và xử lý nghiêm, không để tình trạng "nhờn luật". Các hạng mục kênh dẫn nước phải hoàn thành trước ngày 30/4 để bảo đảm tiêu thoát nước ổn định đến trạm bơm Yên Nghĩa, phần cảnh quan hoàn thành trước ngày 30/6.

Dự án hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 tại xã An Khánh. Ảnh: Hoàng Phong

Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước phía Tây với tổng mức đầu tư hơn 4.720 tỷ đồng đã hoàn thành khu đầu mối trạm bơm Yên Nghĩa, song vẫn còn vướng mắc giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật, cùng hai gói thầu phải chấm dứt hợp đồng do nhà thầu không đủ năng lực. Thành phố đang xem xét áp dụng cơ chế khẩn cấp để chỉ định thầu phần khối lượng còn lại nhằm đẩy nhanh tiến độ.

"Những tuyến đường vành đai, cầu vượt, hồ điều hòa, tuyến kênh không phải chỉ để hoàn thành dự án, mà để đổi lấy những giờ đi lại bớt tắc, những khu phố bớt ngập, bầu không khí bớt ô nhiễm cho hàng triệu người dân Thủ đô", Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Võ Hải