Bị 'thầy phong thủy' giả thao túng, bòn tiền tâm linh suốt 6 năm

Hà NộiĐánh trúng nỗi lo vận hạn, phong thủy, Đoàn Thị Bích Ngọc bị cáo buộc bịa chuyện về "thầy" VIP chuyên làm lễ cho nhà giàu để "bào tiền" những phụ nữ nhẹ dạ suốt 6 năm.

Trong xã hội hiện đại, nhu cầu tìm kiếm sự an yên trong tâm hồn và niềm tin vào phong thủy, đôi lúc đã trở nên mù quáng và trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ xấu lợi dụng. Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa bị VKSD Hà Nội truy tố với Đoàn Thị Bích Ngọc, (41 tuổi, trú Long Biên) là minh chứng, với hành trình lừa đảo kéo dài 6 năm, kịch bản dàn dựng công phu.

Khởi đầu từ những mối quan hệ thông thường, quen trên Facebook, mua mỹ phẩm của nhau, từ năm 2015, Ngọc tiếp cận 3 phụ nữ và nắm được điểm chung của họ: Đặc biệt quan tâm phong thủy, cúng bái cầu mong bình an cho gia đình.

Theo cáo buộc của nhà chức trách, Ngọc bắt đầu thêu dệt nên câu chuyện về thầy phong thủy có tiếng tại Ninh Bình là ông Vượng, biệt danh Vượng "Gừ". Ngọc khẳng định thầy Vượng là bạn của bố mình; có uy tín lớn, chỉ nhận xem phong thủy cho những người có vị thế xã hội.

Vì thế, thầy Vượng không bao giờ gặp mặt trực tiếp hay nghe điện thoại mà chỉ giao tiếp qua tin nhắn Zalo hoặc thông qua người thân cận, chính là Ngọc.

Thực tế, kết quả điều tra cho thấy Ngọc đã tạo tài khoản Zalo "Văn Vượng", tự đóng vai "thầy" để dụ các nạn nhân. Bằng cách này, mọi yêu cầu về tiền bạc, lễ vật đều được đưa ra dưới danh nghĩa của một bậc thầy tâm linh, khiến các nạn nhân không thể từ chối.

Làm IVF, cúng dường suốt 5 năm để "chắc chắn có con"

Với nạn nhân đầu tiên là chị Nhung, quá trình thao túng diễn ra suốt từ tháng 3/2018 đến giữa năm 2024. "Thầy Vượng" không chỉ dừng lại ở việc tư vấn phong thủy mà còn liên tục yêu cầu chuyển tiền cho các mục đích nghe có vẻ rất thiện nguyện và tâm linh như mua vật phẩm phong thủy, cúng dường, làm lễ giải hạn hay thậm chí là gửi đồ ăn cho các thầy tu ở Nepal và Ấn Độ.

Tổng cộng, chị Nhung đã "cúng dường" gần 3 tỷ đồng.

Nạn nhân thứ hai là người phụ nữ mong muốn có con ở tuổi 47, và bị Ngọc lợi dụng từ chính nỗi đau này. Khi biết chị Trang đang gặp khó khăn trong việc sinh con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), Ngọc đã kết thân, giới thiệu mình là một đệ tử đã có con thành công nhờ sự giúp đỡ của thầy Vượng. Từ 2019-2024, chị Trang đã chuyển cho Ngọc hơn 2,3 tỷ đồng.

Với những mối quan hệ mua bán mỹ phẩm thông thường như với chị Trà, Ngọc dùng zalo giả danh thầy Vượng, dụ chuyển 64 triệu đồng làm lễ cúng bình an.

Đến tháng 6/2024, sau nhiều lần chuyển tiền cho "Thầy Vượng", ba người nghi ngờ và dừng việc chuyển tiền.

Họ cùng đến nhà ông Vượng ở tỉnh Ninh Bình để tìm hiểu, mới biết ông là lao động tự do, không sử dụng zalo, không mở tài khoản ngân hàng và không nhận tiền của ai để làm lễ hay mua bán vật phẩm phong thủy. Ông có quen biết bố của Ngọc, song khẳng định, Ngọc chưa bao giờ đến gặp để xem tướng số, phong thủy và cũng không liên hệ để giới thiệu ai đến gặp mình.

Hiện, Ngọc bị truy tố theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với khung hình phạt cao nhất có thể lên đến tù chung thân do giá trị tài sản chiếm đoạt trên 500 triệu đồng.

Do đang nuôi con nhỏ sinh năm 2025, bị can được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vụ án sẽ được TAND Hà Nội xét xử thời gian tới.

Hải Thư