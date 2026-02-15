Bị rượu bia 'đánh úp' giữa đường vì nghĩ mình tửu lượng cao

Lúc còn trong bàn tiệc tôi uống mãi mà không thấy say, đến khi ra đường thì đầu nặng dần.

Tôi từng nghĩ mình uống có kiểm soát. Chục lon bia, nửa lít rượu nấu, cưới hỏi hay Tết nhất đều có mặt và đều nhiệt tình. Tôi không phải kiểu uống và gục trên bàn tiệc, mà thuộc nhóm người uống được, được đánh giá là tửu lượng khá và vì thế càng chủ quan.

Một lần cách đây nhiều năm, khi chưa có quy định nồng độ cồn bằng 0, sau bữa tiệc tôi ra về trong trạng thái chưa thấy say. Tôi vẫn nói chuyện rành rọt, tự đi xuống cầu thang, còn đủ tỉnh táo để từ chối thêm một ly cuối. Tôi lên xe máy, chạy chậm rãi. Lúc ấy, tôi tự tin mình ổn.

Thế nhưng chỉ khoảng 15-20 phút sau, khi đã gần về tới nhà, tôi bắt đầu thấy đầu nặng dần. Tay lái không còn vững như lúc mới nổ máy. Một khúc cua quen thuộc bỗng trở nên dài hơn bình thường. Cảm giác "say nguội" ập đến và rất nguy hiểm.

Kể từ hôm ấy, tôi không còn dám tin vào cái gọi là không say nữa. Chúng ta thường nghĩ say là phải loạng choạng, nói líu lưỡi, đứng không vững. Thực tế, phần nguy hiểm nhất lại nằm ở giai đoạn lưng chừng, chưa quá say để nằm bẹp, nhưng đã đủ để phản xạ chậm đi. Đó là vùng xám, nơi người ta vẫn tự tin cầm lái, vẫn nghĩ mình làm chủ tình hình của mọi cuộc chơi.

Chính vì vậy, câu nói đã uống rồi mà không say thì không về nghe có vẻ nghịch lý nhưng lại rất đúng. Ai say đến mức không đứng nổi thì mặc nhiên không thể ra đường. Còn người tự cho là mình không say mới là người dễ bước ra đường.

Mấy năm gần đây, câu chuyện nồng độ cồn đã không còn là chuyện "uống bao nhiêu thì say", "nồng độ cồn bằng 0", nhiều người bảo "uống nhưng vẫn tỉnh". Tôi không ủng hộ điều này. Đã uống là không lái.

Cơ thể không vận hành theo cảm giác chủ quan. Cồn cần thời gian để hấp thụ và chuyển hóa. Có người ngồi bàn tiệc hai tiếng vẫn thấy tỉnh, nhưng khi đứng dậy, ra gió, bước lên xe thì men mới bắt đầu ngấm.

Có thể chúng ta chưa thay đổi hoàn toàn văn hóa bia rượu. Nhưng ít nhất, chúng ta có thể thay đổi một quyết định nhỏ: đã uống, dù thấy chưa say, cũng không cầm lái. Gọi xe công nghệ. Nhờ người thân đón. Đừng đặt cược sự an toàn của bản thân và người khác dựa vào cảm giác chủ quan của mình.

Nguyễn Dương