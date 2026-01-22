Đỗ thủ khoa tiếng Anh toàn quốc nhờ viết hơn 200 bài luận

Từng tự ti vì không có xuất phát điểm nổi bật, Đoàn Thái Minh miệt mài học, viết hơn 200 bài luận trong một năm để "lên tay", đạt điểm cao nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh.

Chiều 19/1, Minh, lớp 12 chuyên Anh 1, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Ninh Bình, "nín thở" chờ kết quả thi học sinh giỏi quốc gia. Đây là cơ hội cuối để Minh chạm tới giấc mơ giành giải cao nhất, sau khi đã đạt giải nhì ở kỳ thi năm ngoái.

Khi nhận được đường link kết quả thi, Minh vừa bấm vào xem, vừa run, rồi vỡ òa khi thấy điểm.

"Em rất sốc vì không nghĩ đạt điểm cao như vậy, nghĩ số báo danh của mình bị nhầm", Minh nhớ lại. Với tổng điểm 16,8/20, nam sinh là một trong hai thủ khoa toàn quốc môn tiếng Anh, năm học 2025-2026.

Đoàn Thái Minh. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Khi học lớp 4, Minh phát hiện mình có thể tiếp thu kiến thức tiếng Anh khá tốt. Nhưng phải đến cuối cấp hai, nhận ra mình có thể khai phá nhiều tiềm năng của bản thân nếu chuyên tâm học hành, cậu học trò bắt đầu quyết tâm ôn luyện, rồi thi vào lớp chuyên Anh của trường Lê Hồng Phong.

Đỗ vào trường, thời gian đầu, Minh còn tâm lý tự ti vì không phải từ trường cấp hai trọng điểm của tỉnh. Nhưng khi thấy một đàn anh cùng trường cấp hai đạt giải nhất quốc gia, Minh được gieo một nguồn động lực để "mơ lớn", tiếp bước và làm rạng danh ngôi trường cũ.

Dưới sự dạy dỗ của các thầy cô và nỗ lực tự rèn luyện, Minh giành huy chương vàng trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ năm lớp 11, giật giải nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia cùng năm.

Lúc này, Minh mạnh dạn hơn khi nghĩ về hạng cao nhất cho kỳ thi năm 2025-2026. Kể với thầy và được động viên, Minh càng thêm quyết tâm, dành một năm tập trung rèn giũa cả bốn kỹ năng.

Minh tin hai kỹ năng Nghe và Nói có liên quan mật thiết với nhau, nên luyện song song. Ở lớp, Minh và các bạn cùng đội có một "quy ước": nói chuyện 100% bằng tiếng Anh. Theo Minh, đây không chỉ là môi trường thoải mái cho em và các bạn trao đổi ý tưởng, mà còn rèn luyện khả năng giao tiếp tự nhiên, không máy móc trong nhiều tình huống.

Ngoài những giờ học ở lớp, Minh tự luyện nghe bằng cách xem các video tiếng Anh, đa dạng chủ đề từ khoa học, như vật lý, sinh học, công nghệ, cho tới các lĩnh vực xã hội. Minh chọn những video tương đồng với bài tập mà các thầy, cô thiết kế trong quá trình ôn luyện, bám sát format đề thi.

Còn với phần Đọc, nam sinh nhìn nhận cách ôn của mình không quá đặc biệt. Minh quan niệm "trăm hay không bằng tay quen", nên làm thật nhiều bài để rèn phản xạ với các câu hỏi. Minh tin đây cũng là chìa khóa để tăng tốc độ đọc và "nhặt" ý chính chuẩn xác hơn.

Minh còn học một thói quen vừa giải trí, vừa cập nhật thông tin và học từ vựng mới từ những người bạn cùng đội tuyển. Mỗi ngày, nam sinh đọc qua các bài báo khoa học mà Google đề xuất trên điện thoại. Thấy chủ đề nào hay, Minh sẽ tìm kiếm để đọc sâu hơn.

Khó để thành thục nhất là kỹ năng Viết, mà theo Minh cần đáp ứng ba tiêu chí. Đó là vốn hiểu biết xã hội sâu rộng, vốn từ và cấu trúc câu đa dạng, ý tưởng phát triển mạch bài chặt chẽ, logic. Như vậy, bài viết không những không bị lặp từ, mà còn sâu sắc và có tính thuyết phục.

Nam sinh đã viết hơn 200 bài luận trong suốt một năm qua. Mỗi khi viết xong, Minh đều rà kỹ, kiểm tra những lỗ hổng lập luận hoặc những câu diễn đạt chưa súc tích để điều chỉnh.

"Để cải thiện kỹ năng này thì không chỉ ngày một, ngày hai là được. Phải viết nhiều thì mới phát hiện ra lỗi sai để sửa", Minh nói.

Dù chuẩn bị kỹ càng, bước vào phòng thi năm nay, Minh sốc khi cấu trúc đề thay đổi. Hai bài thi Nghe đầu tiên chỉ cho thí sinh nghe duy nhất một lần, thay vì lặp lại như mọi năm. Phần Đọc xuất hiện dạng sắp xếp câu mới, còn phần Viết thì bỏ một bài và đổi cách ra đề của câu nghị luận.

Trong thời khắc ấy, kinh nghiệm từ những lần cọ xát cấp khu vực và quốc gia trước đây phát huy tác dụng. Minh nhanh chóng xốc lại tinh thần.

"Em xem kỹ mọi thứ trong đề, xem có điểm gì mới và mình có thể làm gì với chúng", Minh kể. Bỏ lỡ một số câu ở hai bài Nghe vì bất ngờ, Minh cố gắng giữ bình tĩnh để xử lý những phần còn lại, ưu tiên làm những câu dễ trước để giữ điểm.

Phần khiến Minh "vò đầu bứt tai" nhất là dạng bài đọc yêu cầu xác định tính đúng/sai của nhận định, cùng với bài sắp xếp câu. Còn phần khiến nam sinh thích nhất là Viết. Nhờ đã viết rất nhiều, Minh tự tin kỹ năng này của mình chắc chắn hơn cả.

Nhìn lại đề thi năm nay, Minh đánh giá tuy có thử thách nhưng đúng với cấp độ học sinh giỏi quốc gia. Nam sinh rất thích vì đề thi khó bởi kích thích trí não, là cơ hội để vượt qua giới hạn cũ của bản thân.

Đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Thầy Trần Xuân Bình, giáo viên chủ nhiệm lớp, kiêm phụ trách đội tuyển, tự hào trước ý chí, bản lĩnh và sự trưởng thành của học trò.

"Thái Minh có sự say sưa hiếm thấy đối với môn tiếng Anh. Em luôn nghiêm túc, không ngừng nỗ lực và chủ động đặt ra những mục tiêu cao hơn để phấn đấu", thầy cho hay.

Minh cũng có tinh thần trách nhiệm và sẻ chia, khi nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn các bạn còn gặp khó khăn ở những mảng kiến thức, kỹ năng khác. Thầy Bình tin rằng thái độ học tập cầu thị, khiêm tốn và giàu tinh thần tập thể đã góp phần quan trọng vào thành tích của em.

"Tôi tin Minh sẽ còn tiếp tục tỏa sáng trên những chặng đường phía trước", thầy nói.

Với Minh, tiếng Anh không đơn thuần là một môn học, mà là công cụ để mở ra khối kiến thức khổng lồ về văn hóa và xã hội của thế giới. Vì thế, nam sinh dự định theo đuổi chuyên sâu ngành Ngôn ngữ Anh, trở thành tiến sĩ và đóng góp vào sự phát triển của môn này ở Việt Nam.

"Dù biết sẽ là chặng đường dài, em mong có thể góp phần đưa tiếng Anh từ một ngoại ngữ trở thành ngôn ngữ thứ hai", Minh bộc bạch.

Khánh Linh