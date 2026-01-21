Tôi thất vọng vì hội phụ huynh góp tiền thuê người dọn vệ sinh phòng học lớp 4

Trẻ lớp 4 hoàn toàn có thể quét lớp, nhặt rác trong phòng học để rèn luyện thói quen kỷ luật, nhưng lớp con tôi lại thuê người làm giúp.

Hôm vừa rồi tôi vừa đi họp phụ huynh cho hai đứa nhỏ, một bạn lớp 1 và một bạn lớp 4. Với bạn lớp 1 thì nhỏ không nói làm gì nhưng với bạn lớp 4 tôi thấy có hai vấn đề tưởng chừng là nhỏ nhưng nó khiến tôi phải tự hỏi, chúng ta đang có bảo bọc con quá mức, nhà trường có bỏ quên những trải nghiệm những kiến thức thực tế cho các con hay không?

Thứ nhất là vấn đề vệ sinh lớp. Ở trường con tôi học thường thuê nhân viên vệ sinh lớp học và trả theo học kỳ, tiền này sẽ do quỹ hội cha mẹ học sinh chi trả. Với lớp nhỏ tôi hoàn toàn đồng ý nhưng với lớp 4, các con hoàn toàn có thể tự vệ sinh lớp học được rồi.

Thực tế là con tôi kể các con cũng phải dẹp ghế úp lên bàn để các cô vệ sinh quét cho dễ. Tôi có đề xuất riêng với ban đại diện cha mẹ học sinh là để các học tự làm cho quen, tuy nhiên khi đưa ý kiến này thì số phụ huynh biểu quyết cho việc thuê người dọn vệ sinh lại chiếm áp đảo.

Tôi thấy khó hiểu vì trong suy nghĩ của tôi, việc chia nhau vệ sinh lớp học cũng là một việc giúp con ý thức trách nhiệm, lao động rất cần thiết cho quá trình trưởng thành của con, sao cái suy nghĩ của mình lại là số ít nhỉ, có khi nào mình không theo kịp suy nghĩ của thời đại bây giờ nhỉ?

Vấn đề thứ hai là việc nhà trường kêu gọi ủng hộ các chậu cây xanh treo trước lớp vì các chậu cây hiện tại đã suy yếu. Việc ủng hộ này không phải năm nào cũng diễn ra nhưng trường con tôi rất rộng, chậu cây treo kín hành lang các lớp học và các tầng (số lượng có khi vài trăm chậu).

Với xuất phát điểm lớn lên ở nông thôn như tôi thì tôi nghĩ ngay đến phương án trồng lại cây vì thay mới vì: tận dụng được các chậu sẵn có, giáo dục cho học sinh việc tiết kiệm, cách trồng cây, quá trình chăm sóc...

Ban đại diện sẵn sàng ủng hộ mua cây giống hoặc phân bón, đất để các con có dịp thực hành. Tuy nhiên có khi vì muốn đẹp nhanh, tiết kiện mà nhà trường thường chọn phương án kêu gọi phụ huynh tặng chậu cây mới.

Tôi ngẫm lại, học sinh ở thành phố vốn dĩ đã thiệt thòi vì các con không có môi trường để gần gũi thiên nhiên, để tìm hiểu những kiến thức khoa học cơ bản (các loại cây, con vật...) thì nhà trường cũng nên có những việc làm hữu ích cho các con trải nghiệm từ những việc nhỏ nhất (ở khu tôi cũng có một số trường điểm có vườn rau trong trường nhưng chỉ dừng lại ở những tiết học mang tính chất giới thiệu).

Hồi thế hệ chúng tôi, 8X, luôn luôn phải có những buổi lao động: Cuốc đất, trồng cây, phát quang bụi rậm, quét dọn đường, sân trường...

Hai vấn đề đó có thể nhiều người cho rằng nó nhỏ, nhưng có khi nào là nguyên nhân dẫn đến các con không có những kiến thức cơ bản nhất của cuộc sống, không biết yêu quý lao động, cao hơn là không biết thương yêu cha mẹ, có những bạn trẻ là sinh viên đại học mà còn không biết tự giác quét dọn nhà cửa, giặt giũ, tự chăm sóc bản thân hay không? Liệu tôi có đang quá khắt khe?

CNP