Bí quyết giúp mỹ nhân xứ Đài có vóc dáng thiếu nữ ở tuổi 43

Trung QuốcNữ diễn viên Trần Ý Hàm giữ gìn vóc dáng cùng cơ thể khỏe khoắn nhờ kết hợp thực đơn nguyên bản, duy trì thói quen yoga chuyên sâu và chạy bộ đúng kỹ thuật.

Năm nay, Trần Ý Hàm đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng bằng bộ phim "Sunshine Girls Choir". Dù ở tuổi 43 và đã là mẹ, nữ diễn viên vẫn duy trì được sự trẻ trung, rạng rỡ. Bí quyết của cô là sự kết hợp chặt chẽ giữa kỷ luật tập luyện và chế độ dinh dưỡng khoa học.

Chìa khóa đầu tiên nằm ở triết lý "ăn sạch" nhưng không kham khổ. Ngay cả khi đã chạm ngưỡng tứ tuần, bí mật giúp Trần Ý Hàm có làn da căng bóng và thân hình thon gọn chính là ưu tiên thực phẩm nguyên bản (whole foods). Cô tự tay chuẩn bị 3 bữa ăn mỗi ngày với nguyên liệu chất lượng cao, tuân thủ nguyên tắc ít dầu, ít muối và hạn chế tinh bột tinh chế.

Tuy nhiên, nữ diễn viên không ép mình vào những thực đơn nhạt nhẽo, tin việc tận hưởng hương vị món ăn mới là cách duy nhất để duy trì thói quen lành mạnh dài lâu. Nhờ thói quen tập luyện đều đặn, thỉnh thoảng cô nuông chiều bản thân bằng những món ăn yêu thích mà không phải chịu áp lực ăn kiêng quá mức, giúp quá trình giữ cân luôn tràn đầy niềm vui.

Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, Trần Ý Hàm còn coi trọng nhịp sinh học hơn là các kế hoạch nhịn ăn gián đoạn cường độ cao. Cô sinh hoạt điều độ với thói quen đi ngủ từ 20-21h và thức dậy lúc 5h. Giấc ngủ ổn định không chỉ giúp cân bằng nội tiết tố mà còn giữ cho quá trình trao đổi chất và tâm trạng luôn ở trạng thái tĩnh lặng, tạo nền tảng cho một cơ thể thanh thoát.

Nữ diễn viên Trần Ý Hàm. Ảnh: SETN

Với Trần Ý Hàm, kỷ luật là bước khởi đầu của sự trẻ trung, còn luyện tập là yếu tố then chốt để giữ dáng. Vì thế, ngay sau khi thức dậy, cô bắt đầu ngày mới bằng bài tập Ashtanga yoga. Đây là loại hình yoga cường độ cao, nhấn mạnh vào sự liên tục của các chuyển động và nhịp thở. Thói quen này không chỉ giúp củng cố khối cơ cốt lõi mà còn đánh thức mọi giác quan, thúc đẩy tuần hoàn máu, đưa cơ thể vào trạng thái đốt cháy mỡ thừa và thải độc ngay từ đầu ngày mới.

Ngoài yoga, Trần Ý Hàm còn có thói quen chạy bộ suốt nhiều năm, thậm chí vẫn giữ cường độ chạy bộ nhẹ nhàng ngay cả trong thời kỳ mang thai. Trong cộng đồng chạy bộ, cô được mệnh danh là "nữ thần thể thao". Với cô, chạy bộ không đơn thuần để đốt cháy calo mà còn là liệu pháp giải tỏa căng thẳng hiệu quả. Đặc biệt, để tránh tình trạng bắp chân bị to thô do chạy bộ, người đẹp luôn chú trọng kỹ thuật tiếp đất bằng cả bàn chân, giữ lưng thẳng và tuyệt đối không sải bước quá dài. Sau mỗi buổi tập, diễn viên luôn giãn cơ sâu và massage kỹ lưỡng nhằm ngăn sự tích tụ axit lactic, từ đó nuôi dưỡng đôi chân thon dài.

Bên cạnh vận động và dinh dưỡng, để cơ thể luôn được giữ ấm, thúc đẩy lưu thông khí huyết, tăng cường tuần hoàn máu, Trần Ý Hàm lựa chọn uống trà gừng đen mỗi ngày. Công thức của cô gồm trà đen nóng kết hợp gừng tươi nạo nguyên vỏ, đôi khi bổ sung nghệ hoặc đường nâu.

Cùng với trà gừng, các chuyên gia dinh dưỡng cũng gợi ý thêm một số loại khác như trà quế giúp ổn định đường huyết, sữa nghệ hỗ trợ chống oxy hóa hay nước chanh gừng để tăng cường miễn dịch. Việc kết hợp khéo léo các nguyên liệu tự nhiên không chỉ giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả mà còn cải thiện tình trạng tay chân lạnh giúp phụ nữ luôn rạng rỡ và tràn đầy năng lượng.

Bình Minh (Theo Bella)