Bí quyết có vẻ ngoài mảnh mai, trẻ trung của Shin Hye Sun

Hàn QuốcDiễn viên Shin Hye Sun dưỡng da tối giản, massage khi tẩy trang, chăm sóc môi và nhịn ăn gián đoạn để sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, mảnh mai.

Sau thành công của các siêu phẩm điện ảnh, Shin Hye Sun tiếp tục gây sốt với nhan sắc thăng hạng trong phim mới. Đằng sau làn da không tì vết và thân hình chuẩn mẫu là những nguyên tắc làm đẹp cực kỳ khắt khe.

Không chỉ chinh phục khán giả bằng kỹ năng diễn xuất biến hóa, Shin Hye Sun còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi chiều cao 1,72 m và cân nặng luôn duy trì ở mức 49 kg.

Dưới đây là 4 bí quyết giúp nữ diễn viên duy trì vẻ ngoài trẻ trung và vóc dáng mảnh mai.

Quy tắc dưỡng da tối giản

Để giữ cho làn da luôn ở trạng thái tốt nhất, Shin Hye Sun ưu tiên quy trình chăm sóc tối giản. Cô tập trung vào các sản phẩm cấp ẩm mỏng nhẹ như xịt khoáng và sữa dưỡng (lotion).

Nữ diễn viên từng chia sẻ trên sóng truyền hình rằng cô chuộng để mặt mộc hoặc chỉ thoa một lớp BB cream nhẹ nhàng trong đời thường. Cô cũng hạn chế trang điểm mắt để giảm thiểu việc kéo căng, gây lão hóa vùng da nhạy cảm này. Shin Hye Sun chỉ trang điểm đậm khi có lịch quay hoặc sự kiện quan trọng, đồng thời sẽ đắp mặt nạ tích cực trước đó để cấp cứu làn da.

Shin Hye Sun duy trì vẻ ngoài trẻ trung và vóc dáng mảnh mai nhiều năm. Ảnh: Instagram shin_sun831

Massage khi tẩy trang

Điểm cuốn hút nhất ở Shin Hye Sun chính là đường xương hàm sắc sảo và bờ vai "trực giác" (vai vuông góc) thanh thoát. Bí quyết nằm ở thói quen massage mỗi ngày.

Trong chương trình làm đẹp Get it Beauty, cô tiết lộ mình thường tận dụng bước tẩy trang bằng kem (cleansing cream) để massage da mặt. Để thúc đẩy tuần hoàn máu và giảm sưng phù, cô tập trung ấn vào các vị trí như rãnh cười và cằm. Thậm chí, cô massage kỹ đến mức toàn bộ khuôn mặt ửng hồng mới dừng lại. Thói quen này không chỉ làm sạch sâu mà còn giúp gương mặt thon gọn hơn.

Chăm sóc chuyên sâu cho đôi môi

Shin Hye Sun đặc biệt chú trọng đến vùng môi để tránh tình trạng khô nứt khi lên hình cận cảnh. Ngoài việc dùng mặt nạ môi và dầu dưỡng hàng ngày, cô có một "mẹo" nhỏ trước các cảnh quay quan trọng hoặc cảnh hôn: Đắp mặt nạ môi cấp tốc trong vài phút, sau đó không lau đi mà vỗ nhẹ để tinh chất thẩm thấu hoàn toàn, giúp đôi môi căng mọng tự nhiên.

Giảm cân bằng phương pháp "nhịn ăn gián đoạn"

Sở hữu chiều cao ấn tượng nhưng Shin Hye Sun thú nhận mình là người không thích vận động và có cơ địa dễ tăng cân. Để duy trì mức cân nặng lý tưởng 49 kg, cô áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn (Intermittent Fasting).

Nữ diễn viên thường chỉ ăn một bữa duy nhất trong ngày. Tính cả thời gian ngủ, cô duy trì trạng thái bụng đói khoảng 13 đến 15 tiếng mỗi ngày. Tuy nhiên, trong bữa ăn duy nhất đó, cô cho phép mình tận hưởng những món ăn yêu thích để giải tỏa áp lực mà vẫn kiểm soát được tổng lượng calo nạp vào.

Shin Hye Sun sinh năm 1989 tại Seoul, tốt nghiệp Đại học Sejong chuyên ngành Điện ảnh Nghệ thuật. Cô bắt đầu được chú ý qua các vai phụ rồi nổi tiếng với loạt phim truyền hình ăn khách, đặc biệt là vai nữ chính trong Mr Queen và Still 17. Diễn viên được đánh giá cao nhờ khả năng biểu cảm linh hoạt, có thể đảm nhận cả vai hài lẫn tâm lý nặng. Ngoài diễn xuất, cô kín tiếng đời tư, hiếm tham gia chương trình giải trí và chủ yếu tập trung vào công việc. Hình ảnh đời thường giản dị cùng phong cách sống lành mạnh khiến cô trở thành hình mẫu sắc vóc bền vững trong làng giải trí Hàn Quốc.

Mỹ Ý (Theo Bella)