Bị phạt hơn 6 triệu đồng vì tự ý đăng ảnh người khác

Lâm ĐồngNguyễn Thành Phố, 31 tuổi, bị phạt 6,25 triệu đồng do thâm nhập tài khoản Facebook của người yêu cũ, đăng ảnh chị này chụp chung với người đàn ông khác.

Phố, 31 tuổi, bị Công an xã Đức Trọng xử phạt về hành vi Sử dụng hình ảnh của người khác lên không gian mạng mà không được sự đồng ý, theo theo Điểm e, Khoản 3, Điều 101 Nghị định 15/2020.

Theo cơ quan công an, người đàn ông sống ở xã Đức Trọng chụp chung bức ảnh với bạn (là người yêu cũ của Phố) khi tình cờ gặp nhau trong chuyến du lịch. Hôm 14/9, ông này phát hiện hình ảnh mình được đăng trên Facebook của chị này. Cho rằng có người đã sử dụng hình ảnh mình trái phép, với ý đồ xấu, ông làm đơn trình báo.

Làm việc với cảnh sát, Phố thừa nhận đã xâm nhập vào tài khoản của người yêu cũ, đăng ảnh kèm dòng trạng thái "Tình này mù lòa thì tình kia vẫy tay".

Ngoài gỡ bài đăng, Phố cam kết không tái phạm.

Công an xã Đức Trọng khuyến cáo người dân cần tôn trọng quyền riêng tư và hình ảnh cá nhân của người khác, tránh các hành vi xâm phạm đời tư, bôi nhọ danh dự trên mạng xã hội.

Hoài Thanh - Trường Hà