Bị phạt hơn 220 triệu đồng vì chở quá 41 người

Tài xế và nhà xe giường nằm ở Tuyên Quang bị xử phạt 223,2 triệu đồng do xe 19 chỗ, nhưng chở 60 người, chạy không đúng tuyến vận tải đã niêm yết.

Ngày 9/3, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã quyết định xử phạt tài xế 53 tuổi, trú xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang về hành vi chở quá số người quy định. Chủ xe bị phạt vì giao phương tiện cho người làm công chở quá số người quy định, không thực hiện đúng nội dung thông tin đã niêm yết trên xe.

Ngoài phạt tiền, tài xế bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe, chủ xe bị tước quyền sử dụng phù hiệu trong hai tháng.

Xe giường nằm chở quá số người quy định. Ảnh: CACC

Trước đó sáng 8/3, nam tài xế lái xe khách 19 chỗ chuyên tuyến Nà Hang - Bắc Ninh, khi tới đường tỉnh 186, xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang thì bị dừng kiểm tra.

Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang ghi nhận xe 19 chỗ nhưng chở tới 60 người (chưa kể tài xế), vượt hơn 200% số người được phép chở, chạy không đúng tuyến vận tải được cấp phép hoạt động.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe và chủ phương tiện. Trường hợp tái phạm chở vượt trên 100% số người quy định, phương tiện sẽ bị tịch thu.

Việt An