Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng ảnh linh vật bị chỉnh sửa bằng AI

Đà NẵngNgười đàn ông 64 tuổi bị phạt vì đăng tải hình ảnh linh vật Ngựa đã bị chỉnh sửa bằng trí tuệ nhân tạo, kèm nội dung sai sự thật.

Ngày 15/2, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ban hành quyết định xử phạt người đàn ông ở phường Hòa Cường (TP Đà Nẵng) số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội.

Hình ảnh linh vật ngựa ban đầu (bên trái), với hình ảnh đã bị chỉnh sửa bằng AI và người đàn ông chia sẻ lên trang cá nhân (bên phải). Ảnh: Thành Huynh

Trước đó, ngày 3/2, qua rà soát không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện ông này đăng bài trên tài khoản Facebook cá nhân có khoảng 14.000 người theo dõi, kèm dòng trạng thái: "Chẳng ra con giáp nào cả!" Bài viết đính kèm hình ảnh cổng chào Lễ hội Tết Việt tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM.

Theo cơ quan chức năng, hình ảnh này đã bị chỉnh sửa bằng công nghệ AI, thể hiện linh vật ngựa mặc váy và mang giày nữ, làm sai lệch hình ảnh thực tế của công trình. Nội dung đăng tải được cho là gây phản cảm, tạo dư luận trái chiều trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến hình ảnh văn hóa, mỹ thuật nơi công cộng.

Sau khi làm việc với Phòng An ninh chính trị nội bộ và Công an phường Hòa Cường, người đàn ông thừa nhận hành vi vi phạm; cho biết do thiếu kiểm chứng thông tin, đăng tải theo cảm tính, không lường trước tác động lan truyền trên mạng xã hội. Ông đã cam kết không tái phạm.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân khi sử dụng mạng xã hội cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ. Việc sử dụng hình ảnh cắt ghép, chỉnh sửa bằng công nghệ AI để tạo nội dung sai lệch có thể gây hiểu lầm, tác động tiêu cực đến dư luận và sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Ngọc Trường