Bị phạt 42,5 triệu đồng vì dọa giết phóng viên

Đà NẵngÔng Nguyễn Quốc Đức, 40 tuổi, bị phạt hành chính vì dọa giết một phóng viên bài viết về cho vay nặng lãi.

Chủ tịch UBND quận Sơn Trà ký quyết định xử phạt ông Đức 42,5 triệu đồng về hành vi "có lời nói, hành động đe dọa tính mạng nhà báo, phóng viên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự", theo điều 2 Nghị định 14/2022.

Ngày 30/3, Công an phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà cho biết ông Đức đã đến nhận quyết định xử phạt. Ông còn bị phạt bổ sung là xin lỗi công khai phóng viên Hoàng Văn Quân của báo Công an nhân dân.

Do anh Quân không đồng ý gặp, ông Đức viết thư xin lỗi gửi đến công an phường, thừa nhận do uống rượu quá say, mất kiểm soát đã "hồ đồ xúc phạm và hù dọa".

Trước đó chiều 11/2, ông Đức gọi điện cho phóng viên Hoàng Quân, đe dọa đòi giết anh và cả gia đình vì trước đó viết bài Vay gần 38 tỷ, trả 50 tỷ đồng, vẫn bị đòi 52 tỷ đồng, đăng trên chuyên đề Công an TP HCM của báo Công an nhân dân. Ông Đức cho rằng bài viết gây ảnh hưởng đến người quen của mình.

Phóng viên Hoàng Quân đã làm đơn tố giác tội phạm, gửi Công an phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Ông Đức bị triệu tập. Ngày 27/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà kết luận vụ việc trên không có dấu hiệu của tội phạm, hành vi của ông Đức không cấu thành tội Đe dọa giết người. Công an đề xuất chính quyền quận Sơn Trà xử phạt hành chính. Liên quan bài viết Vay gần 38 tỷ, trả 50 tỷ, vẫn bị đòi 52 tỷ đồng, ngày 9/3 Cơ quan Cảnh sát điều tra công an Đà Nẵng đã phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo đơn tố giác của hai nạn nhân.

Ngọc Trường