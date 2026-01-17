Bị người mới từ chối, anh quay lại năn nỉ tôi

Anh khẳng định người mình yêu thật sự vẫn là tôi, xin tôi cho cơ hội sửa sai và bù đắp những tổn thương đã gây ra.

Tôi 27 tuổi, quen anh gần hai năm rưỡi, có nhiều kỷ niệm vui buồn đan xen. Trong quá trình quen nhau, chúng tôi thường xuyên xảy ra cãi vã. Những lần như vậy, anh thường là người xuống nước làm hòa trước. Tuy nhiên, tôi luôn có cảm giác anh không toàn tâm toàn ý yêu tôi, khá vô tâm, vì thế tôi hay giận dỗi. Thật lòng, tôi chỉ mong anh để tâm và yêu tôi nhiều hơn. Thời gian đầu quen nhau, anh từng làm tôi mất lòng tin. Anh có nhắn tin tán tỉnh với một cô gái cùng công ty, thậm chí đi chơi một hai lần. Lần khác, anh liên lạc và hẹn gặp người yêu cũ nhưng giấu tôi. Khi bị phát hiện, anh năn nỉ xin lỗi và hứa thay đổi. Vì yêu, tôi bỏ qua tất cả, tin anh hối lỗi thật sự.

Đỉnh điểm là vừa rồi, chúng tôi không thể dung hòa, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và buồn bã nên chủ động nói lời chia tay. Một ngày sau, anh cũng đồng ý. Tuy nhiên, đôi ba ngày sau đó, tôi phát hiện anh thân thiết với người bạn nữ trong nhóm chơi chung. Linh cảm cho tôi biết hai người bắt đầu tìm hiểu nhau. Tôi đau khổ suốt thời gian qua, gần như suy sụp khi biết người yêu vừa chia tay đã nhanh chóng thân thiết với người khác. Mọi người xung quanh nói họ đang quen nhau, nhưng lúc đó tôi không tin.

Khoảng hai tháng sau, anh quay lại nói ngày đó vì tôi chia tay trước, anh quá đau khổ nên cố tình tiếp cận người con gái chơi chung nhóm kia chọc tức tôi. Anh nói đó chỉ là say nắng, nhận ra mình sai và chủ động rút dần khỏi mối quan hệ đó. Anh khẳng định người mình yêu thật sự vẫn là tôi, xin tôi cho cơ hội sửa sai và bù đắp những tổn thương đã gây ra. Anh còn nói hiện tại mối quan hệ với cô gái kia chỉ là bạn bè.

Tuy nhiên, từ khi anh đi với cô ấy, tôi bị tổn thương quá lớn. Tim tôi đau nhói, tinh thần suy sụp. Khi anh quay về năn nỉ, chúng tôi có gặp nhau để nói chuyện. Mỗi lần gặp là tôi đều khóc rất nhiều, có lần khóc đến cạn nước mắt, không còn đủ bình tĩnh, gần như không đứng vững vì nỗi đau trong lòng quá lớn. Anh an ủi, xin tôi đừng khóc và mong được cho cơ hội bù đắp.

Cho đến một ngày, tôi phát hiện ra sự thật trong điện thoại của anh: hóa ra anh bị người ta chia tay trước rồi mới quay về tìm tôi, hoàn toàn không giống những gì anh đã nói. Tôi rất sốc, mất hết niềm tin và nói thẳng rằng anh đã lừa dối. Nếu thật sự yêu tôi, anh đã không để tôi đau khổ suốt mấy tháng trời như vậy. Anh vẫn cố chối bỏ, cho rằng tôi nói không đúng sự thật, còn trách tôi chạm vào lòng tự trọng của anh khi nói thế. Anh nói tôi không cho cơ hội sửa sai. Tôi cảm thấy không thể tin tưởng thêm lần nào nữa nên quyết định dừng lại.

Chỉ hai ngày sau khi tôi chia tay anh lần cuối, nhà của bạn nữ kia có đám giỗ; tôi không tham dự, anh thì có. Không những vậy, anh còn công khai thân thiết với cô ấy. Bạn bè đều bất ngờ và lúc đó mới biết họ đã quen nhau. Sau đó là ngày lễ 30/4, anh liên tục qua lại nhà bạn gái, đi chơi và họ chính thức yêu nhau. Tôi còn nghe tin họ vui vẻ đưa nhau đi ăn uống, du lịch. Kể từ đó, anh né tránh và hoàn toàn không muốn tiếp xúc với tôi nữa.

Tôi tự hỏi liệu có phải mình không cho anh cơ hội sửa sai nên anh mới đi quen người khác hay không? Điều đó cứ canh cánh trong lòng tôi. Tôi cũng nhận ra, nếu thật sự yêu và muốn ở lại, bù đắp tổn thương cho tôi, dù chia tay anh cũng không thể nhanh chóng công khai và yêu người khác như vậy. Làm sao anh có thể vui vẻ ngay lập tức với người khác khi vừa chia tay tôi? Giờ đây, trong lòng tôi là những tổn thương chồng chất. Tôi thật sự rất sốc và cảm thấy anh quá vô tình, bạc bẽo. Tôi rất muốn gặp anh để hỏi cho rõ mọi chuyện. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Hà Nhi