Vợ 25 tuổi căng thẳng vì điệp khúc giục đẻ bóng gió của mẹ chồng

Tôi mới kết hôn được hơn một năm, 27 tuổi, vợ 25. Vợ chồng tôi sống và làm việc ở thành phố, công việc ổn định, thu nhập đủ trang trải cuộc sống và có khoản tiết kiệm nhỏ. Cuộc sống hôn nhân nhìn chung khá yên ổn, chỉ có một chuyện khiến tôi áp lực thời gian gần đây, đó là sinh con. Vợ tôi chưa muốn sinh con sớm. Cô ấy muốn tập trung thêm vài năm cho công việc, ổn định tài chính rồi mới tính chuyện có em bé. Tôi cũng hiểu và phần nào đồng ý, vì hiện tại hai vợ chồng vẫn đang ở nhà thuê, công việc tuy ổn nhưng chưa thực sự vững vàng, tuổi tác cũng còn trẻ. Nếu có con ngay, mọi thứ sẽ trở nên áp lực hơn rất nhiều.

Nhưng gia đình tôi, đặc biệt là mẹ, rất sốt ruột. Từ sau đám cưới vài tháng, mẹ đã bắt đầu nhắc chuyện con cái. Ban đầu chỉ là hỏi han nhẹ nhàng, kiểu "khi nào có tin vui để ông bà bế cháu" nhưng dần dần tần suất ngày càng nhiều. Mỗi lần về quê hoặc gọi điện, câu chuyện gần như đều xoay quanh việc sinh con. Mẹ tôi thường nói phụ nữ sinh con càng sớm càng tốt, để lâu sẽ khó, rồi còn bảo cưới về mà chưa có cháu là ông bà sốt ruột lắm. Có lần mẹ còn nói dỗi nếu chờ thêm vài năm nữa, sợ ông bà "không kịp bế cháu". Những câu nói nửa đùa nửa thật của mọi người nghe thì nhẹ nhàng nhưng lặp lại nhiều khiến vợ tôi áp lực.

Vợ tôi vốn khá nhạy cảm. Mỗi lần nghe mẹ nhắc chuyện sinh con, cô ấy lại im lặng. Về phòng, vợ nói với tôi rằng cảm thấy bị thúc ép và chưa sẵn sàng. Cô ấy sợ sinh con khi chưa chuẩn bị đủ tài chính, sợ phải nghỉ việc, sợ không lo được cho con đầy đủ. Nhiều hôm vợ còn nói rằng mới cưới chưa kịp tận hưởng cuộc sống vợ chồng mà đã phải lo chuyện con cái thì rất áp lực.

Tôi đứng giữa cũng rất khó xử. Nếu tôi bênh vợ, mẹ sẽ nghĩ tôi nghe lời vợ và không quan tâm gia đình. Nếu tôi im lặng, vợ lại cảm thấy tôi không bảo vệ cô ấy. Hiện tại tôi chỉ biết nói với mẹ rằng cứ từ từ, hai vợ chồng con tính toán thêm. Nhưng mẹ vẫn thường xuyên nhắc lại, còn vợ ngày càng căng thẳng mỗi khi về quê. Giờ tôi không biết làm thế nào để dung hòa được hai bên cho không khí gia đình đỡ căng thẳng. Mong các anh chị từng trải và nhiều kinh nghiệm sống hãy cho tôi ý kiến. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Mạnh Hải