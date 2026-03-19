Bi kịch của nữ giám đốc lộ chuyện ngoại tình ở đêm nhạc

MỹTừng là tâm điểm chỉ trích vì nụ hôn vụng trộm với sếp, cựu giám đốc Kristin Cabot lần đầu lên tiếng về bi kịch mất trắng sự nghiệp và tiêu chuẩn kép của dư luận.

Trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey giữa tháng 3, Kristin Cabot, cựu giám đốc nhân sự công ty công nghệ Astronomer, lần đầu phá vỡ sự im lặng về bê bối tình ái chấn động mùa hè năm ngoái.

Cô tiết lộ đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cựu CEO Andy Byron từ mùa thu năm 2025 khi nhận ra bản chất của người đàn ông này. "Với tôi, sự lừa dối không bao giờ có thể thỏa hiệp", cô khẳng định.

Kristin Cabot - cựu Giám đốc nhân sự công ty công nghệ Astronomer - bị bắt gặp ôm cựu CEO Andy Byron, trên sân vận động Gillette ở Foxborough, Massachusetts, tháng 7/2025. Ảnh: instaagraace/TikTok

Ngày 16/7, tại sân vận động Gillette, bang Massachusetts, trong không khí cuồng nhiệt của buổi hòa nhạc Coldplay, bà Cabot đã uống khá nhiều cocktail và rượu mạnh. Trong cơn say, bà giới thiệu ông Andy Byron với nhóm bạn, cùng khiêu vũ tại khu vực VIP.

Bi kịch ập đến khi camera của sân vận động (Kiss Cam) quét qua đám đông và dừng lại ở hình ảnh ông Byron đang vòng tay ôm bà. Cả hai xuất hiện trên màn hình lớn trước hàng chục nghìn khán giả. Bà Cabot mô tả cảm giác lúc đó là "xấu hổ và kinh hoàng".

Cabot thừa nhận sự thân thiết giữa cô và Andy Byron nảy sinh từ môi trường làm việc cường độ cao, chứ không xuất phát từ tình cảm nam nữ. Cô khẳng định nụ hôn hôm đó là lần đi quá giới hạn đầu tiên và vô cùng hụt hẫng khi bị người tình bỏ rơi giữa tâm bão dư luận.

Video sau đó được tài khoản Grace Springer đăng tải và trở thành tâm điểm truyền thông toàn cầu. Trong thời gian ngắn, video trên TikTok đã thu hút hơn 126 triệu lượt xem cùng 10 triệu lượt thích. Cơn bão lan rộng sang nền tảng X (Twitter) và các mạng xã hội khác, đẩy tổng lượt xem vượt mốc một tỷ.

Phía sau những con số khổng lồ ấy là sức ép dư luận tàn khốc giáng xuống Cabot: hàng nghìn bình luận lăng mạ, hơn 600 cuộc gọi đe dọa mỗi ngày và ánh mắt dò xét khiến ngay cả những đứa con của cô cũng sợ hãi khi đi cùng mẹ.

Thời điểm diễn ra đêm nhạc, Cabot đang làm thủ tục ly dị chồng. Dù người chồng cũ đã công khai xác nhận họ chia tay trong hòa bình từ trước, Cabot vẫn lầm tưởng Byron cũng đang độc thân. Trên thực tế, nam CEO đã lừa gạt cô. Hậu bê bối, Byron vẫn xuất hiện công khai cùng vợ với chiếc nhẫn cưới trên tay và chọn cách im lặng, đẩy toàn bộ búa rìu dư luận về phía Cabot.

Kristin Cabot, cựu Giám đốc nhân sự công ty công nghệ Astronomer, trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey giữa tháng 3/2026. Ảnh: Oprah Winfrey

Vụ việc phơi bày góc khuất khắc nghiệt trong cách xã hội đối xử với phụ nữ. Trong khi Byron thong thả chờ ngày quay lại thương trường với hàng loạt lời mời gọi, Cabot mang danh "tiểu tam", trầy trật tìm kiếm công việc mới. Thông tin cá nhân bị rò rỉ, cô liên tục nhận các cuộc gọi đe dọa tước đoạt mạng sống, bị miệt thị ngoại hình và liên tục phải lên tiếng thanh minh.

Lý giải về nghịch lý kẻ mất trắng, người bình yên sau cùng một bê bối, các chuyên gia quản trị nhân sự và tâm lý học xã hội cho rằng đây là minh chứng rõ nét của định kiến "tiêu chuẩn kép" (double standard) chốn công sở.

Bàn về vấn đề này, chuyên gia tâm lý nổi tiếng của Đại học Y New York Esther Perel nhận định: "Xuyên suốt lịch sử, nam giới dường như luôn được ngầm cấp một đặc quyền ngoại tình với rất ít hậu quả. Tiêu chuẩn kép này lâu đời như chính khái niệm ngoại tình vậy và đến nay vẫn tồn tại rành rành".

Theo bà Perel, xã hội thường có xu hướng "vũ khí hóa đạo đức" để trừng phạt phụ nữ gay gắt hơn. Sai lầm của những nam giới có quyền lực thường dễ dàng được bao biện và họ có thể dùng đặc quyền im lặng để chờ sóng gió qua đi. Ngược lại, khi phụ nữ bước qua ranh giới, họ lập tức bị gán những nhãn mác miệt thị trọn đời, bởi xã hội luôn áp đặt áp lực nặng nề rằng phụ nữ phải là người gìn giữ nền tảng đạo đức và sự chung thủy.

Trải qua biến cố, cựu giám đốc nhận ra sự tàn khốc của mạng xã hội, nơi một phút sơ suất có thể hủy hoại cả một đời người. "Tôi đã sai lầm và trả giá đắt, chỉ mong dư luận ngừng phán xét con người qua những góc nhìn phiến diện", cô nói.

Minh Phương (Theo People)