Bị hại xin băng tín dụng đen ở TP HCM trả lại tiền lãi 'cắt cổ'

Là bị hại duy nhất có mặt ở tòa, chị Cẩm khóc, xin Chu Mạnh Cường - người cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng, trả lại một phần tiền lãi do đã phải bán hết tài sản của gia đình.

Ngày 2/11, Cường, 30 tuổi, bị TAND TP HCM tuyên phạt 2 năm 9 tháng tù về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; phải trả lại cho các bị hại một phần tiền lãi bất chính.

Chỉ riêng với bị hại Cẩm, tòa buộc Cường phải trả lại một tỷ đồng sau khi trừ đi tiền lãi suất theo quy định.

Liên quan đến vụ án, 9 đồng phạm của Cường bị phạt 2-3 năm 3 tháng tù.

Trong vụ án, cơ quan tố tụng xác định được 8 khách hàng bị Cường và đồng phạm cho vay và chiếm đoạt số tiền lãi trái quy định.

Là bị hại duy nhất đến dự tòa, chị Cẩm cho biết đã vay tiền của Cường thông qua đồng phạm của anh ta là Nguyễn Văn Quý dưới hai hình thức trả lãi góp theo số lần thỏa thuận và lãi đứng (trả lãi và gốc vào cuối kỳ).

Với hình thức trả góp, chị Nhung vay tổng cộng 1,69 tỷ đồng trả góp 126 lần, thời hạn 24 ngày/lần, lãi suất 300%/năm. Với khoản vay này, chị Nhung phải chịu phí dịch vụ 221 triệu đồng và đã góp hơn 2,6 tỷ đồng để tất toán.

Từ tháng 8 đến tháng 10/2023, chị Nhung tiếp tục vay 305 triệu đồng theo hình thức trả lãi đứng 13 lần, lãi suất 60%/tháng (tương đương 720%/năm). Ngoài phí dịch vụ 33 triệu đồng, chị Nhung đã trả 871 triệu đồng và tất toán khoản vay. Nhà chức trách xác định, Quý thu lợi bất chính từ việc cho chị Cẩm vay tổng cộng hơn 1,5 tỷ đồng.

Người phụ nữ cho biết, do đang có nợ xấu tại ngân hàng lại cần tiền gấp nên chị đã phải vay mượn từ nhóm của Cường dù biết lãi suất cao. Khi bị các bị cáo gọi điện đe dọa, vì lo sợ ảnh hưởng tới người thân trong gia đình tôi đã phải bán hết tài sản, xe cộ để tất toán khoản vay cho Cường.

"Tôi chỉ mong bị cáo Cường trả lại cho mình một phần tiền lãi suất cao", chị Cẩm bật khóc nói.

Chu Mạnh Cường (ngoài cùng bên phải) và đồng phạm tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Chiêu tạt sơn, đe dọa con nợ của 'băng tín dụng đen'

Quá trình thẩm vấn tại tòa, Cường và đồng phạm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng và tỏ ra hối hận.

Cường khai, từ tháng 4/2023, đã lập đường dây cho vay tiền trả góp với lãi suất từ 360% đến 540%/năm, kèm phí dịch vụ 2-10% mỗi khoản vay. Để mở rộng hoạt động tại TP HCM và Bình Dương (cũ), bị cáo thuê Cao Đắc Nguyên, Nguyễn Văn Quý, Đỗ Văn Cường, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Nam, Hoàng Thể Nam và 3 người khác hỗ trợ.

Cường lập nhóm chat để các thành viên trao đổi thông tin người vay và phối hợp đi đòi nợ; đồng thời phân công từng người phụ trách quảng cáo tìm khách, xác minh nhân thân, trực tiếp cho vay, thu lãi, ghi chép sổ sách và nhắn tin, gọi điện hoặc tạt sơn với những trường hợp chậm trả.

Những thành viên trực tiếp cho vay được Cường lo chỗ ở, ăn uống, hưởng 30% doanh thu sau khi trừ chi phí và các khoản nợ khó đòi. Một số người "học việc" được trả 80-100 triệu đồng/năm để thực hiện nhiệm vụ thu nợ, tạt sơn, gọi điện đòi tiền.

Trong thời gian hoạt động, Cường đã bỏ ra 2,2 tỷ đồng để cho vay và thu lợi bất chính hơn 4,1 tỷ đồng.

Đối với nhánh hoạt động tại khu vực TP HCM, Cường thuê căn hộ tại quận 7 để đàn em sinh hoạt và giao cho Nguyễn Văn Quý, Cao Đắc Nguyên quản lý cùng với hai thành viên khác. Quý tham gia cho vay từ tháng 4/2023, được Cường giao nhiệm vụ duyệt hồ sơ, hướng dẫn thủ tục vay, giữ giấy tờ bản chính của người vay. Quý nhận tiền từ Cường để giao cho người vay, cùng các thành viên đến nhà con nợ, nhắn tin, gọi điện đòi tiền; đồng thời hướng dẫn người khác trong nhóm cách đòi nợ. Mỗi ngày Quý gửi thông tin người vay và tiền thu được từ người vay cho Cường, được trả công 170 triệu đồng.

Cao Đắc Nguyên được giao làm kế toán, chạy quảng cáo cho vay trên Facebook và cập nhật dữ liệu khoản vay cho Cường. Nguyên còn nhắc nhở các thành viên sử dụng "biện pháp mạnh" để đòi nợ như đến nhà, tạt sơn, gọi điện hoặc nhắn tin. Nguyên được Cường trả công 140 triệu đồng.

Với cách thức tương tự, Cường thuê căn hộ ở khu vực thành phố Dĩ An (cũ) để đồng phạm hoạt động cho vay tại Bình Dương và giao cho Nguyễn Văn Nam và Hoàng Thế Nam phụ trách địa bàn này.

Nam và Thế Nam trực tiếp duyệt hồ sơ, hướng dẫn thủ tục vay, nhận các giấy tờ bản chính của người vay (căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, hộ khẩu, số bảo hiểm xã hội), nhận tiền từ Cường rồi giao cho người vay. Họ cùng các thành viên khác trong nhóm đến nhà người vay gây áp lực, nhắn tin, gọi điện đòi nợ...

Tiền thu được từ người vay cả hai giao cho Cường vào tối hàng ngày. Văn Nam được Cường trả tổng cộng 124 triệu đồng tiền công, còn Thế Nam nhận 190 triệu đồng. Các đồng phạm khác trong nhóm này được Cường trả công 35-70 triệu đồng.

Tòa đánh giá, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, vi phạm trật tự quản lý kinh tế về tín dụng và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương, cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, tòa ghi nhận các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Một số bị cáo có hành vi nhắn tin chửi người vay để đòi tiền nhưng chưa đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của họ và người thân, chưa đến mức buộc những người vay phải trả tiền hoặc đưa tiền nên chưa đủ căn cứ để xử lý về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Đối với nhóm bị cáo còn có hành vi tạt sơn vào nhà những người vay để đòi tiền, cơ quan điều tra trưng cầu định giá tài sản bị hủy hoại nhưng hội đồng định giá từ chối vì không đủ thời gian và thông tin sản phẩm.

* Tên bị hại đã thay đổi