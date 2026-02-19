Bị hai ôtô khác 'khóa đầu, khóa đuôi' khi đi chơi Tết, xử lý thế nào cho đúng luật?

Trong nhiều tình huống, tài xế phản ánh bị ôtô khác cố tình “khóa đầu, khóa đuôi” khiến không thể di chuyển, từ đây đặt ra câu hỏi về cách xử lý đúng để bảo vệ quyền lợi của mình.

Khoảng 10h20 ngày 18/2 (mùng 2 Tết), anh Tuấn, 29 tuổi, lái ôtô 5 chỗ chở người thân đi chúc Tết. Khi rẽ vào ngõ 71, đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú (trước đây thuộc TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) thì không thể di chuyển tiếp vì một ôtô màu trắng đỗ chiếm quá nửa mặt đường rộng hơn 4 m.

Anh Tuấn xuống tìm thông tin liên hệ với chủ xe nhưng không thấy nên bấm còi báo hiệu. Vài phút sau, một người đàn ông xuất hiện, nhận là chủ xe. Anh Tuấn đề nghị di chuyển ôtô gọn vào lề để các phương tiện có thể đi qua ngõ nhỏ, nhưng người này nói khu vực trên được phép đỗ xe, khẳng định việc đỗ tại đây cả ngày là bình thường, nói "ai cẩu được thì cứ cẩu".

Theo anh Tuấn, người tự nhận là chủ xe sau đó còn lái thêm một ôtô khác đến đỗ phía sau, khiến ôtô 5 chỗ của anh bị kẹp giữa hai đầu, không thể tiến hoặc lùi.

Anh Tuấn buộc phải trình báo nhà chức trách. Khi công an phường Trần Phú tới hiện trường, người đàn ông ra làm việc và không hợp tác, bảo "nhà có nhiều ôtô, có bị phạt 100 triệu đồng cũng không sao". Đến gần 13h30, người này lái xe rời đi.

Công an phường Trần Phú cho biết sẽ xử lý nghiêm vụ việc theo quy định.

Trước đó, sáng 11/2, khi mở cửa hàng kinh doanh dịp Tết, anh Trần Mạnh Hùng ở đường Phan Chu Trinh, phường Thành Vinh, TP Vinh (tỉnh Nghệ An) phát hiện một xe tải đỗ chắn trước cửa. Anh gọi cho chủ xe theo số điện thoại in trên thùng xe đề nghị di chuyển để lấy lối buôn bán nhưng không nhận được phản hồi.

Sau đó, anh Hùng đăng bài lên mạng xã hội nhờ tư vấn cách xử lý. Nhiều người cho rằng tuyến đường không có biển cấm dừng, đỗ nên xe tải không vi phạm. Nghe theo một số "hiến kế", anh Hùng dùng hai ôtô đỗ sát đầu và đuôi xe tải, đồng thời cho một xe tải khác đỗ trước nhà chủ phương tiện.

Trưa 12/2, Công an phường Thành Vinh vào cuộc giải quyết. Theo lãnh đạo UBND phường, khu vực xảy ra sự việc không có biển cấm dừng, đỗ, song cách ứng xử của hai bên dễ phát sinh mâu thuẫn nên lực lượng chức năng đã hòa giải, phân tích đúng sai để thống nhất phương án xử lý. Chiều cùng ngày, anh Hùng di chuyển hai ôtô chặn trước, sau để chủ xe đánh phương tiện ra khỏi vị trí đỗ.

Đường là không gian công cộng, ai cũng có quyền đi lại, dừng đỗ theo quy định nên khi xảy ra mâu thuẫn liên quan việc đỗ xe, đặc biệt là ôtô, mỗi bên thường cho rằng mình có lý. Tôi muốn biết trong trường hợp bị chặn xe, không thể di chuyển dù đã đề nghị song chủ phương tiện không hợp tác, thậm chí có thái độ thách thức, người bị ảnh hưởng cần làm gì để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình?

Hành vi cố tình "khóa đầu, khóa đuôi" ôtô người khác có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự trong những trường hợp nào?

