Bị cúm A, có nên xông hơi với than tổ ong không?

Tôi đang bị cúm A, thời tiết lạnh, đặt nồi nước lá xông trên bếp than tổ ong để vừa nấu vừa xông có giúp bệnh nhanh khỏi? (Thanh Loan, 55 tuổi, Ninh Bình)

Trả lời:

Cúm A là bệnh do virus gây ra, thường có các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi, đau đầu, đau nhức cơ thể. Xông hơi bằng nước lá có thể giúp người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn, hỗ trợ giảm nghẹt mũi, ra mồ hôi và thư giãn cơ thể, nhưng không có tác dụng điều trị khỏi cúm A.

Điều quan trọng là không nên xông bằng bếp than tổ ong, nhất là trong không gian kín. Than tổ ong khi cháy sinh ra khí carbon monoxide (CO), có thể gây ngộ độc với các biểu hiện như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, khó thở, lú lẫn, suy hô hấp, thậm chí tử vong.

Xông hơi với than tổ ong không giúp trị cúm, còn dễ gây ngộ độc khí CO dẫn đến đau đầu, buồn nôn, khó thở, suy hô hấp, tử vong... Ảnh minh họa: Vecteezy

Vì vậy, cách vừa nấu nồi nước lá trên bếp than vừa trùm chăn xông không an toàn. Nếu muốn xông, người bệnh chỉ nên dùng nước lá đun sôi theo cách thông thường, xông trong thời gian ngắn, nơi thoáng khí và tránh để hơi quá nóng gây bỏng.

Người bị cúm A nên nghỉ ngơi, uống đủ nước, ăn uống đầy đủ, giữ ấm cơ thể và dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ. Cần đi khám sớm nếu có dấu hiệu nặng như sốt cao kéo dài, ho nhiều, khó thở, tức ngực hoặc mệt lả.

Cúm A có thể gây biến chứng nặng hơn ở người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền. Để phòng bệnh, mọi người nên đeo khẩu trang khi cần, rửa tay thường xuyên, hạn chế tiếp xúc với người bệnh, tiêm vaccine cúm và nhắc lại hàng năm để củng cố miễn dịch và cập nhật chủng cúm lưu hành mới nhất theo khuyến cáo của WHO.

Việt Nam đang sử dụng 4 loại vaccine cúm của Pháp, Hà Lan, Hàn Quốc và Việt Nam, tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến người lớn. Trẻ từ 6 tháng tuổi đến dưới 9 tuổi tiêm hai mũi, cách nhau một tháng; người từ 9 tuổi trở nên tiêm một mũi và tiêm nhắc lại hàng năm.

Trường hợp đã mắc cúm vẫn cần tiêm vaccine để tăng cường miễn dịch, bảo vệ khỏi các chủng cúm biến đổi. Khi khỏi bệnh, bác nên đi tiêm vaccine cúm sớm để tránh tái nhiễm. Lịch tiêm của bác một mũi và tiêm mũi nhắc lại mỗi năm.

BS.CKI Nguyễn Lê Nga

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC