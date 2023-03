Bị cô lập vì nhà có điều kiện hơn các bạn cùng lớp

Cháu học cấp hai; trong lớp, cháu là học sinh rất bình thường, vui vẻ và hòa đồng với các bạn.

Đa số các bạn cùng lớp đều ghét và xa lánh cháu với một lý do hết sức kỳ lạ, đó là do nhà cháu có điều kiện kinh tế hơn nhà các bạn. Các bạn luôn tỏ thái độ với cháu và với bất cứ điều gì cháu làm. Thật sự cháu đã rất nhẫn nhịn cho đến sáng nay, một bạn nam cho rằng cháu nói xấu bạn, đã chửi và đánh cháu rất mạnh, trong khi bạn to gấp đôi cháu và cháu là con gái.

Đây là lần thứ năm cháu bị bạn đánh nhưng vẫn nhịn và lựa chọn im lặng. Các bạn xung quanh thấy cháu bị đánh nhưng chỉ đứng nhìn, rồi đổ thêm dầu vào lửa. Thật sự mọi chuyện đã đi quá sự chịu đựng của cháu. Cháu rất uất ức, cảm thấy mình không đáng phải chịu những điều như thế. Giờ cháu không muốn tham gia những hoạt động chung của lớp. Cháu đang rất rối, các cô bác có thể cho cháu hướng giải quyết được không ạ?

Ngọc Hà

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc