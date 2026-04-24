Bị bỏ rơi từ nhỏ, cô gái kiện mẹ kế đòi di sản từ người bố triệu phú

AnhBị bố bỏ rơi khi còn nhỏ và bị loại khỏi di chúc, Emma McDaniel đệ đơn kiện tranh chấp di sản 1,75 triệu bảng Anh với mẹ kế.

Emma McDaniel, hiện 40 tuổi, bị bố là ông Mark Talbot bỏ rơi từ khi 8 tháng tuổi. Sau đó, ông Mark tích lũy được khối tài sản lớn thông qua đầu tư bất động sản và kinh doanh, trở thành triệu phú.

Trong di chúc cuối cùng được lập năm 2014, ông Mark đã tước quyền thừa kế của Emma, nói rằng đã không gặp cô trong hai thập kỷ và để lại toàn bộ tài sản cho vợ là Rosemary Talbot, mẹ kế của Emma.

Tuy nhiên, bước ngoặt quan trọng xảy ra khi ông Mark và Emma làm lành với nhau 5 năm sau đó vào 2019, dần phát triển mối quan hệ được mô tả là "thân thiết". Nhưng ông Mark đột ngột qua đời vào tháng 10/2022 ở tuổi 63 mà không kịp cập nhật di chúc, để lại khối tài sản trị giá 1,75 triệu bảng Anh (hơn 62 tỷ đồng) cho Rosemary.

Gặp vấn đề sức khỏe, khó khăn về tài chính, phụ thuộc vào trợ cấp chính phủ và phải nuôi dạy hai con khuyết tật, Emma đâm đơn kiện vào tháng 11/2025, yêu cầu được chia một phần di sản của bố.

Emma McDaniel. Ảnh: Champion News

Theo hồ sơ đệ trình lên Tòa Thượng thẩm London, ông Mark chia tay mẹ Emma vào năm 1985. Ông chưa bao giờ gặp em trai của Emma, Rhys, được sinh ra sau khi ông rời đi. Sau đó, Mark có cuộc hôn nhân kéo dài 36 năm với Rosemary, hiện 68 tuổi, và có hai con.

Emma đã nói chuyện qua điện thoại với bố năm 16 tuổi, nhưng họ không gặp lại nhau cho đến khi ông Mark chủ động liên lạc vào năm 2019. Sau đó, cả hai thân thiết hơn, cùng đi nghỉ tại biệt thự trị giá 450.000 bảng Anh của ông Mark ở Bồ Đào Nha.

Di chúc được lập vào tháng 5/2014 của Mark nêu rõ không để lại tài sản cho con trai Rhys mà ông chưa từng gặp mặt, cũng như con gái Emma gặp lần cuối cách đây khoảng 20 năm, khẳng định không còn liên lạc với cả hai.

Di chúc này không thay đổi bất chấp mối quan hệ cha con được hàn gắn, dẫn đến việc Emma yêu cầu "khoản trợ cấp tài chính hợp lý" từ di sản.

Rosemary phản bác yêu cầu này, cho rằng Mark đã khẳng định rõ ràng mong muốn hai người con không được thừa kế tài sản của ông. Bà cũng lập luận rằng khối tài sản là "nỗ lực chung" của họ, vì việc chồng tập trung vào kinh doanh đã "làm giảm khả năng kiếm tiền của bà" và thực chất đóng vai trò như "lương hưu" của bà.

Bà Rosemary Talbot. Ảnh: Champion News

Ngày 23/4, thẩm phán Caroline Shea ra phán quyết rằng Emma sẽ nhận được 123.418 bảng Anh (hơn 4 tỷ đồng) từ di sản của bố. Thẩm phán nhấn mạnh nhu cầu tài chính của Emma và xác định những đóng góp của cô trong việc chăm sóc bố và bà nội khiến yêu cầu chia tài sản phù hợp về mặt đạo đức.

Trong phán quyết, thẩm phán thừa nhận tác động sâu sắc do cái chết của Mark đối với cả hai người phụ nữ, lưu ý rằng "tâm trạng suy sụp" của Rosemary càng trầm trọng hơn do hành động pháp lý của Emma.

Tuy nhiên, thẩm phán bác bỏ nhận định của Rosemary rằng mối quan hệ hòa giải giữa Mark và Emma chỉ đơn thuần là tình bạn chứ không phải quan hệ cha con thực sự. Theo thẩm phán, cả Mark và Emma đều thể hiện kỳ vọng rằng sẽ tiếp tục mối quan hệ đang ngày càng thân thiết.

Thẩm phán cho biết Emma có hoàn cảnh tài chính rất khó khăn, chỉ đủ trang trải cuộc sống tối thiểu cho bản thân và gia đình. Trong khi đó, Rosemary vốn giàu có, đồng thời được chu cấp đầy đủ từ di sản của Mark. Việc trao khoản trợ cấp cho Emma sẽ không ảnh hưởng đến mức sống của Rosemary hay tước đoạt phần lớn tài sản thừa kế của bà.

Tuệ Anh (theo Independent)