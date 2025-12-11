Bị bắt vì nhận chôn 2.900 tấn rác của người khác

TP HCMBà Đỗ Hồng Trinh, 57 tuổi, sử dụng khu đất gần 2.000 m2 của mình làm nơi chứa rác thải, thu phí người đến đổ, gây ô nhiễm.

Ngày 11/12, Trinh bị Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra hành vi Gây ô nhiễm môi trường.

Bà Đỗ Hồng Trinh bị bắt. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, tổ tuần tra 363 Công an phường An Khánh (TP Thủ Đức cũ) liên tiếp phát hiện nhiều xe ba gác chở rác vào khu đất rộng hơn 2.000 m2 ở đường số 11 của bà Trinh đổ trái phép. Những người này khai được thuê chở rác đến đây đổ, nộp phí cho chủ đất 200.000-400.000 đồng mỗi lượt.

Theo điều tra, bà Trinh sau đó tự chôn, lấp chất thải trái phép. Từ tháng 10/2024 đến nay, bà này đã chôn lấp trái phép gần 2.900 tấn rác, thu lợi hơn 120 triệu đồng.

Hành vi của bà Trinh bị cho là gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và trật tự quản lý tài nguyên đô thị tại địa phương.

Quốc Thắng