Bị bắt sau gần 2 năm trốn truy nã vì cố tình tông xe người đi đường

Đà NẵngNguyễn Kim My Sên bị bắt sau gần hai năm lẩn trốn vì cùng nhóm thanh niên mang hung khí truy đuổi người đi đường, gây tai nạn khiến nạn nhân thương tích 56%.

Ngày 5/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã phối hợp Công an phường Hòa Xuân bắt Nguyễn Kim My Sên, 19 tuổi, theo quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi Cố ý gây thương tích.

Nguyễn Kim Mỹ Sên tại cơ quan công an. Ảnh: Thành Huynh

Theo điều tra, tối 4/4/2023, do mâu thuẫn với một nhóm thanh niên ở quận Sơn Trà (cũ), Sên cùng nhiều người chuẩn bị hung khí như tuýp sắt, dao bầu, dao phóng lợn rồi đi xe máy qua nhiều tuyến đường trong thành phố để tìm đối phương trả thù.

Trên đường, nhóm này phát hiện một thanh niên 20 tuổi và cho rằng thuộc nhóm đối thủ nên truy đuổi qua nhiều tuyến phố.

Đến ngã tư Khúc Hạo – Bùi Dương Lịch (phường Sơn Trà), xe máy chở Sên chạy tốc độ cao tông trực diện xe của nam thanh niên trên, khiến cả ba người ngã xuống đường, bị thương nặng; hai phương tiện hư hỏng. Kết quả giám định xác định nạn nhân bị thương tích 56%.

Sau vụ việc, cơ quan điều tra khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng, xử lý nhiều người liên quan; riêng Sên bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 6/1/2026, Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can đối với Sên; đến 27/1 ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm và xác lập chuyên án truy bắt.

Mới đây, cảnh sát phát hiện Sên lẩn trốn tại TP HCM. Đầu tháng 3, khi anh ta bí mật quay về Đà Nẵng và ẩn náu tại phường Hòa Xuân, lực lượng trinh sát phối hợp công an địa phương vây bắt.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra.

Ngọc Trường