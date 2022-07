Bị bắt sau 30 năm đánh chết người

Quảng NinhĐinh Văn Tuấn, 49 tuổi, bị bắt sau khi dùng côn gỗ đánh bảo vệ Công ty than Cao Sơn tử vong và lẩn trốn suốt 30 năm.

Ngày 4/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã bắt được Tuấn hôm 1/7 tại huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đăk Nông. Tuấn bị truy nã về tội Giết người.

Theo cơ quan điều tra, ngày 29/3/1992, tại phường Cẩm Sơn, thị xã Cẩm Phả (nay là TP Cẩm Phả), nhóm của Tuấn gồm Đoàn Văn Thọ và Nguyễn Tiến Thanh đang ăn sáng, uống rượu thì thấy anh Bùi Văn Điển, bảo vệ mỏ than Cao Sơn, đang đạp xe trên đường nên ra chặn xe, đánh trả thù. Trước đó Tuấn bị anh Điển đánh do trộm cắp than.

Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hà Tâm

Tuấn và Thọ sử dụng côn gỗ lao vào đánh anh Điển. Khi có người đến can ngăn, nhóm này mới rời khỏi hiện trường.

Anh Điển được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Tuấn bỏ trốn sang Trung Quốc rồi quay về Việt Nam lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam.

Để tránh bị phát hiện tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tuấn đổi tên thành Dũng, khai báo sai tên bố mẹ đẻ và địa chỉ theo hộ khẩu để làm chứng minh nhân dân mới. Sau đó, Tuấn kết hôn và chuyển lên sinh sống tại tỉnh Đăk Nông.

Cơ quan cảnh sát điều tra kêu gọi Đoàn Văn Thọ về đầu thú.

Minh Cương