Bị bạn tù đánh chết trong nhà tạm giữ

Bà Rịa - Vũng TàuNguyễn Quang Lập, 36 tuổi, bị một phạm nhân đánh chết trong nhà tạm giữ Công an huyện Châu Đức.

Lập (ở xã Bình Giã) bị tòa sơ thẩm tuyên 6 tháng tù giam trong vụ án Đánh bạc hồi tháng 2. Đến hôm 4/5, anh ta đến Công an huyện Châu Đức để chấp hành án.

Khoảng 8h ngày 8/5, người nhà được công an huyện mời lên và thông báo Lập đã chết. "Khi cùng cha Lập vào phòng giam, tôi thấy người em ấy nhiều chỗ bầm tím", anh Nguyễn Thảo, 32 tuổi, anh cô cậu ruột với nạn nhân nói.

Đến 16h, người nhà không chịu nhận xác sau khi nhà chức trách đã hoàn tất khám nghiệm. Họ tập trung ở Trung tâm Y tế huyện Châu Đức và yêu cầu phải làm rõ cái chết của người thân.

Đại tá Phan Đăng Hà, Chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Lập chết do phạm nhân Lê Hoàng Quang (21 tuổi, chấp hành án 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về an toàn giao thông) đánh.

Chiều 7/5, Quang đi lao động về xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với Lập và được quản giáo can ngăn. Đến 21h, Lập đòi về nhà uống rượu, gây mất trật tự nên bị Quang dùng gậy cao su đánh. Sau một đêm, Lập được phát hiện tử vong.

Nguồn gốc gậy cao su, theo ông Hà do Quang lẻn vào nhà của đội thi hành tạm giữ lấy trộm lúc đi lấy đồ cho phạm nhân.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giam giữ Quang và những phạm nhân cùng phòng để điều tra, đồng thời đình chỉ tổ trực trại giam để làm rõ trách nhiệm.

Trường Hà