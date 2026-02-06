BHXH và Bộ Y tế nói gì về quy định chụp X-quang 'phải đủ 6 phút'?

Trong khi BHXH khắng định làm đúng quy định của Bộ Y tế đặt ra, thì Bộ Y tế nói việc áp định mức cũ cho máy móc hiện đại là bất cập và đang khẩn trương sửa đổi để 'cởi trói' cho các bệnh viện.

Phản hồi về "nghịch lý" bệnh viện trang bị máy móc hiện đại, chụp X-quang chỉ mất vài giây nhưng phải "treo" kết quả đủ 6 phút mới được thanh toán bảo hiểm, đại diện hai cơ quan quản lý liên quan đã đưa ra những lý giải trái chiều về gốc rễ vấn đề.

BHXH Việt Nam: "Không tự đặt ra quy định để làm khó"

Trước ý kiến cho rằng quy trình giám định cứng nhắc đang buộc bác sĩ và máy móc phải "ngồi chơi", đại diện Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ngày 4/2 khẳng định cơ quan này không tự ý đặt ra mốc thời gian 6 phút.

Hoạt động giám định hiện nay tuân thủ tuyệt đối các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là Quyết định 2775 và 2776 (ban hành năm 2025) của Bộ Y tế. Theo khung định mức này, một ca chụp X-quang xương khớp, phổi quy định mất 6-12 phút; dạ dày và đại tràng là 20-30 phút.

"Giám định thời gian là chốt chặn cần thiết để đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh, ngăn chặn tình trạng làm qua loa hoặc trục lợi quỹ BHYT", đại diện BHXH giải thích. Cơ quan này cho rằng cách hiểu "bác sĩ phải ngồi chờ đủ giờ" là sai lệch bản chất. Nếu bệnh viện thực hiện nhanh hơn định mức mà vẫn đảm bảo chất lượng, đơn vị cần kiến nghị để điều chỉnh hướng dẫn chuyên môn, thay vì dùng các biện pháp đối phó.

Chụp PET/CT cho bệnh nhân tại bệnh viện ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Bộ Y tế: "Thước đo kinh tế cũ đang bó buộc kỹ thuật mới"

Thừa nhận những bất cập đang kìm hãm các bệnh viện, lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) xác nhận con số "6 phút hay 30 phút" thực chất là định mức kinh tế - kỹ thuật được xây dựng từ nhiều năm trước, dựa trên nền tảng công nghệ cũ, mục đích chính là để tính giá dịch vụ.

Tuy nhiên, khi áp dụng vào thực tế hiện nay, việc dùng định mức này làm "thước đo cứng" để giám định chuyên môn đã bộc lộ sự lạc hậu.

"Thời gian thực hiện kỹ thuật phụ thuộc rất lớn vào tay nghề bác sĩ, độ khó của ca bệnh và sự hỗ trợ của công nghệ. Một ca khó mất 20 phút, nhưng ca dễ chỉ tốn một phút là chuyện bình thường trong y khoa", đại diện Cục nói.

Thực tế tại một bệnh viện tuyến chuyên sâu ở TP HCM cho thấy, với máy X-quang kỹ thuật số, thời gian phát tia chỉ tốn 0,01 giây. Cả quy trình từ hướng dẫn tư thế đến nhận hình ảnh chỉ mất khoảng một phút. Việc hệ thống giám định tự động từ chối thanh toán những ca làm nhanh hơn mốc 6 phút đã buộc bệnh viện phải dùng phần mềm để giữ dữ liệu lại, hoặc bác sĩ phải tranh thủ khám xen kẽ bệnh nhân dịch vụ để "lấp trống" thời gian, gây lãng phí năng suất của thiết bị hiện đại.

Trước độ "vênh" giữa quy định và thực tiễn, Bộ Y tế cho biết đã làm việc với Hội Điện quang và Y học hạt nhân để khảo sát lại quy trình. Bộ đang soạn thảo văn bản đề nghị Bộ Tài chính và BHXH Việt Nam điều chỉnh quy tắc giám định theo hướng linh hoạt hơn.

Trong bối cảnh khối lượng khám chữa bệnh BHYT tăng kỷ lục với hơn 195 triệu lượt năm 2025, quan điểm của ngành y tế là việc "cởi trói" cơ chế giám định lạc hậu là cấp thiết. Mục tiêu cuối cùng là để công nghệ thực sự phục vụ việc giải tỏa bệnh nhân nhanh chóng, thay vì được dùng để đối phó với thủ tục hành chính.

Lê Phương - Hồng Chiêu