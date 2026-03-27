BeyondK kết nối thương hiệu Hàn Quốc với thị trường Việt Nam

BeyondK tổ chức buổi gặp gỡ "Next Stop Korea: Brand Spotlight 2026" nhằm tạo cơ hội cho doanh nghiệp Hàn Quốc kết nối, trao đổi thị trường và tìm cơ hội phát triển tại Việt Nam.

"Next Stop Korea: Brand Spotlight 2026" diễn ra ngày 25/3 tại TP HCM, được thiết kế như một buổi làm việc chuyên đề, nơi các thương hiệu Hàn Quốc có cơ hội tiếp cận thông tin về hành vi tiêu dùng tại Việt Nam, tìm hiểu mô hình vận hành livestream và social commerce, trao đổi với các đơn vị vận hành nội địa về chiến lược tiếp cận thị trường.

Buổi gặp gỡ có sự tham dự của 25 thương hiệu Hàn Quốc. Ảnh: BeyondK

Theo BeyondK, chương trình không chỉ dừng lại ở hoạt động gặp gỡ, mà còn hướng tới việc mở rộng khả năng hợp tác dài hạn giữa các thương hiệu quốc tế và hệ sinh thái thương mại điện tử tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ buổi gặp gỡ, các nội dung thảo luận xoay quanh đặc điểm người mua hàng trên các nền tảng thương mại điện tử, vai trò của nội dung và host trong livestream bán hàng, quy trình triển khai một phiên mega livestream, phương pháp tối ưu hiệu suất bán hàng theo thời gian thực.

Mr Danny - Chairman, Founder BeyondK cùng KOL Diệp Lê chia sẻ tại Next Stop Korea: Brand Spotlight 2026. Ảnh: BeyondK

Các thương hiệu tham dự cũng có dịp quan sát cách một phiên livestream được vận hành từ khâu chuẩn bị nội dung, thiết lập sản xuất đến triển khai và đo lường hiệu quả.

Đại diện BeyondK cho biết: "Chúng tôi tiếp cận việc kết nối thương hiệu quốc tế với thị trường Việt Nam theo hướng thực tế và dài hạn. Không chỉ dừng ở việc đưa sản phẩm vào thị trường, mà là cùng thương hiệu tìm ra cách tiếp cận phù hợp với hành vi tiêu dùng và đặc thù của social commerce tại Việt Nam".

KOL Diệp Lê trao đổi cùng đại diện các thương hiệu tại "Next Stop Korea: Brand Spotlight 2026 Ảnh: BeyondK

"Next Stop Korea: Brand Spotlight 2026" là hoạt động tiếp nối từ các chương trình kết nối Việt Nam - Hàn Quốc mà BeyondK đã triển khai trước đó. Nếu các giai đoạn trước tập trung vào việc mở rộng mạng lưới kết nối, thì hoạt động năm 2026 nhấn mạnh hơn vào yếu tố vận hành, trải nghiệm thực tế và khả năng triển khai tại thị trường.

Thông qua buổi gặp gỡ, BeyondK cho biết sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động kết nối, hỗ trợ thương hiệu trong quá trình khảo sát thị trường, thử nghiệm mô hình bán hàng và xây dựng chiến lược tăng trưởng phù hợp tại Việt Nam.

Công ty Cổ phần Truyền thông Thương mại Dịch vụ BeyondK thành lập năm 2024 là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực social commerce và livestream, tập trung kết nối thương hiệu với hệ sinh thái nội dung, người bán và nền tảng thương mại điện tử tại Việt Nam.

