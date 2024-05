Best Western Hotel & Resorts vận hành The Maestro Quy Nhơn

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đô Thành - chủ đầu tư dự án vừa ký kết hợp tác cùng Tập đoàn Best Western Hotel & Resorts.

Theo thỏa thuận, Tập đoàn Best Western Hotel & Resorts sẽ là đơn vị quản lý, vận hành The Maestro - một trong hai tòa tháp nằm trong dự án The Sailing Quy Nhơn do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bất đông sản Đô Thành (Do Thanh Redi JSC) làm chủ đầu tư.

Tại buổi lễ ký kết, ông Olivier Berrivin – Phó Chủ tịch vận hành APAC, BWH Hotel Group đã có những chia sẻ. Theo ông, The Maestro có vị trí đẹp cùng thiết kế ấn tượng. Dự án tọa lạc tại khu vực trung tâm của thành phố, không chỉ mang lại tầm nhìn tuyệt đẹp ra biển mà còn kết nối thuận tiện với các tiện ích nội ngoại khu.

Đại diện Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đô Thành cùng Tập đoàn Best Western Hotel & Resorts. Ảnh: Do Thanh Redi JSC

Thiết kế của các căn hộ tại đây thông minh, kết hợp giữa sự sang trọng và tiện nghi. Mỗi chi tiết đều được chăm chút, từ kiến trúc hiện đại, không gian mở, đến nội thất cao cấp, tạo nên một không gian sống thoải mái cho cư dân.

Các tiện ích nội khu như onsen khoáng nóng, hồ bơi vô cực, phòng gym hiện đại, đài quan sát thiên văn, 5 tầng thương mại đều được bố trí hợp lý, mang lại sự tiện nghi và thư giãn tối đa.

"Tôi chắc chắn rằng The Maestro sẽ nằm trong top những khách sạn của BW. Chúng tôi cam kết sẽ đồng hành cùng chủ đầu tư mang đến sản phẩm tốt nhất cho khách hàng trên toàn cầu", ông Olivier Berrivin nói.

Phối cảnh toàn thể hai tòa tháp The Sailing Quy Nhơn. Ảnh: Do Thanh Redi JSC

Theo đại diện Do Thanh Redi JSC, việc lựa chọn đơn vị vận hành quốc tế đã có uy tín trên thị trường sẽ thu hút khách hàng trong và ngoài nước. Điều này giúp khách hàng được bảo hộ về tiêu chuẩn căn hộ cũng như các dịch vụ tại tòa nhà đồng thời mang lại lợi ích lớn nhất là mở rộng tệp khách hàng quốc tế.

Ảnh nội thất căn hộ The Maestro. Ảnh: Do Thanh Redi JSC

Bà Nguyễn Tú Phương- Tổng giám đốc Đô Thành cho biết đã nhìn thấy sự thành công của 4.500 khách sạn hạng sang tại hơn 100 quốc gia do BW vận hành. Hơn nữa, sự chuyên nghiệp, khắt khe và tầm nhìn chiến lược của đối tác chính là những yếu tố then chốt củng cố niềm tin cho khách hàng.

"Tôi tin tưởng với sự hợp tác này, The Maestro sẽ không chỉ góp phần nâng cao chất lượng tiện ích và tiêu chuẩn lưu trú của Quy Nhơn, mà là điểm tựa sáng giá góp phần nâng tầm vị thế của thành phố Quy Nhơn - Bình Định là điểm đến hấp dẫn của du khách quốc tế", bà Phương khẳng định.

Phối cảnh tiện ích tại tầng 1 dự án. Ảnh: Do Thanh Redi JSC

Với tầm nhìn chiến lược và sự đầu tư của BW và chủ đầu tư Đô Thành, The Sailing Quy Nhơn hứa hẹn sẽ mang lại giá trị bền vững và những trải nghiệm sống đẳng cấp cho du khách.

Yên Chi