BEST Inc Việt Nam tăng cường hỗ trợ đối tác nhượng quyền

Nhờ hưởng lợi từ bối cảnh ngành chuyển phát nhanh thương mại điện tử ngày càng phát triển, BEST Inc tăng trưởng nhanh chóng. Tính đến cuối năm 2020, đơn vị ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với lượng đơn hàng tăng gấp 40 lần cùng mạng lưới gần 500 bưu cục chuyển phát nhanh BEST Express phủ khắp 63 tỉnh, thành và 7 trung tâm phân loại trên cả nước. Tổng diện tích kho bãi đơn vị đang khai thác là 6,3 ha cùng năng lực xử lý hơn 1,3 triệu đơn hàng mỗi ngày.

BEST Inc và đối tác nhượng quyền công bố mục tiêu hoạt động năm 2021 trong lễ họp mặt diễn ra ngày 20/3. Ảnh: BEST Inc Việt Nam.

Năm 2021, BEST Inc Việt Nam đặt mục tiêu nâng cao năng lực khai thác đơn hàng của hệ thống nhượng quyền lên gấp 6 lần so với năm trước.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, đơn vị dự kiến sẽ mở thêm 1.000 bưu cục trên toàn quốc, đồng thời, mở rộng diện tích kho bãi, tăng cường đầu tư hạ tầng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tự động hóa để nâng cao hiệu suất xử lý hàng hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ.

BEST Inc. Việt Nam cũng khẳng định sẽ phát triển nhiều ứng dụng công nghệ hỗ trợ tối đa cho hoạt động vận hành của đối tác nhượng quyền đồng thời triển khai các chương trình quảng bá thương hiệu mạnh mẽ nhằm thu hút khách hàng trải nghiệm dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express.

Ông Nelson Wu, Tổng giám đốc Best Inc Việt Nam chia sẻ kế hoạch phát triển năm 2021 Ảnh: BEST Inc Việt Nam.

Tháng 1 vừa qua, BEST Inc Việt Nam đã đưa vào vận hành Trung tâm Phân loại tự động hiện đại quy mô lớn tại TP HCM, xây dựng trên tổng diện tích gần 40.000 m2 với tổng vốn đầu tư gần 8 triệu đô la Mỹ. Sắp tới, công ty sẽ tiếp tục ra mắt trung tâm phân loại quy mô tương tự tại Hà Nội vào tháng 6.

Các trung tâm phân loại được tự động hóa với các công nghệ vận hành hiện đại như hệ thống cân, đo hàng hóa tự động, hệ thống quét mã vạch thông minh và hệ thống ghi hình ảnh chất lượng cao. Dữ liệu được ghi nhận và phân tích trên nền tảng điện toán đám mây BEST Cloud, giúp nâng cao hiệu suất và độ chính xác khi phân loại.

Dây chuyền phân loại hàng hóa tự động của dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express. Ảnh: BEST Inc Việt Nam.

Với 13 năm kinh nghiệm, BEST Inc là một trong những đơn vị tiên phong giới thiệu mô hình nhượng quyền bưu cục chuyển phát nhanh. Gia nhập thị trường Việt Nam tù cuối năm 2019, công ty đã mang mạng lưới dịch vụ trải rộng, nguồn khách hàng đa dạng cùng công nghệ vận hành hiện đại chia sẻ đến các đối tác, đem lại cho các nhà đầu tư cơ hội khởi nghiệp và phát triển kinh doanh chuyển phát nhanh một cách thông minh, hiệu quả và chuyên nghiệp.

"Với định hướng lấy công nghệ làm nền tảng hoạt động và luôn nỗ lực nâng cao hiệu suất vận hành bằng cách kết nối Internet, công nghệ điện toán với các dịch vụ logistics truyền thống, BEST Inc cùng đối tác kỳ vọng tiếp tục trải qua năm 2021 thành công về quy mô và chất lượng", đại diện đơn vị nói.

Thy An