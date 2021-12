BEST Express tặng một lượng vàng SJC tri ân khách hàng

BEST Express tặng một lượng vàng 9999 cho khách hàng sử dụng dịch vụ có sản lượng đơn cao nhất trong đợt mua sắm cuối năm.

Chương trình tặng vàng cuối năm là một trong những hoạt động khép lại năm 2021 hoạt động năng nổ của BEST Express, thuộc chuỗi sự kiện "Cảm ơn vì sự kết nối", nhằm tri ân các đối tác, khách hàng, nhân viên xuyên suốt tháng 12.

Là một trong những shop online gắn bó với BEST Express từ những ngày đầu tiên, shop Mộc Lan chuyên bán những mặt hàng thời trang xu hướng và giá thành ưu đãi, dễ tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Năm qua, họ thành công thu hút hàng chục nghìn đơn hàng mỗi tháng. Toàn bộ đơn đều giao bởi BEST Express vì chủ shop hài lòng với tốc độ giao hàng cùng sự hỗ trợ nhiệt tình của bưu cục.

Ngày 25/12, anh Trần Đức Mạnh, chủ bưu cục BEST Express Vân Nội (Hà Nội) đã đại diện đơn vị BEST Express đến thăm và mang một lượng vàng SJC 9999 trao tặng shop Mộc Lan, tạo sự bất ngờ cho shop trong thời điểm sắp khép lại năm 2021. Chủ shop tự hào khi năm qua dù có nhiều thời điểm khó khăn vì dịch nhưng shop vẫn luôn được khách hàng ủng hộ, giúp họ đạt được giải thưởng giá trị này.

Chủ shop Mộc Lan nhận một lượng vàng SJC 9999 từ chủ bưu cục BEST Express Vân Nội.

"BEST Express đã luôn hỗ trợ chúng tôi hết mình để phát hàng thành công, nhanh chóng và an toàn, giúp shop tăng uy tín. Hy vọng BEST sẽ luôn phát triển và có những chương trình thú vị, giúp người bán hàng online như chúng tôi có thêm động lực buôn bán thật nhiều", chị chủ shop Mộc Lan chia sẻ.

Bên cạnh một lượng vàng SJC, đơn vị còn trao hàng chục phần quà "vàng" trị giá 1,5-3 triệu đồng cùng gần 50 phần quà tiền mặt với giá trị cao nhất lên đến một triệu đồng cùng hàng nghìn thẻ cào điện thoại gửi đến những khách hàng hợp tác với BEST đã lâu, có số lượng đơn tốt trên toàn quốc.

Chủ shop Nhanh.vn1 nhận giải vàng trị giá 3 triệu đồng từ bưu cục Tân Triều.

"Chúng tôi hy vọng những món quà này sẽ mang lại nhiều niềm vui trong ngày cuối năm và tiếp tục mang may mắn cho các chủ shop online trong năm mới sắp tới. BEST Express không chỉ mang những dịch vụ chất lương mà sẽ còn thêm nhiều chương trình thú vị gửi đến khách hàng trong thời gian tới", đại diện BEST Express chia sẻ.

Thy An

Ảnh: BEST Express