BEST Express ra mắt bộ quà tặng độc quyền tặng khách hàng

BEST Express thiết kế riêng bộ quà giá trị cho khách hàng tham gia chuỗi hoạt động khuyến mãi và thử thách diễn ra xuyên suốt tháng 4 với nhiều ưu đãi lớn.

Tháng 4, BEST Express ra mắt chuỗi minigame tại fanpage BEST Express Vietnam, livestream săn quà cùng nghệ sĩ. Ngoài ra, đơn vị còn hợp tác cùng nhãn hàng Colgate, mang đến loạt giải thưởng lớn tại Shopee Mall. Xuyên suốt tháng, nhiều phần quà giá trị đến hàng chục triệu đồng, gồm xe máy Honda Vision, thẻ nạp điện thoại cùng các set quà thiết kế độc quyền... sẽ được dành tặng các khách hàng và đối tác đã luôn đồng hành, ủng hộ dịch vụ của đơn vị.

Bộ quà tặng độc quyền của BEST Express chính thức ra mắt ngày 12/4. Ảnh: BEST Express

Đây cũng là dịp BEST Express lần đầu ra mắt một bộ quà tặng thiết kế đặc biệt, lấy linh vật thương hiệu làm hình ảnh chủ đạo trên nền đỏ quen thuộc. Doanh nghiệp cho biết bộ quà không chỉ mang dấu ấn thương hiệu còn thể hiện tinh thần trẻ trung, xông pha, nhiệt huyết của cả đội ngũ. Cả set quà bao gồm văn phòng phẩm, gia dụng thiết yếu, dự kiến ra mắt và gửi tặng khách hàng, đối tác trong những sự kiện, thử thách đặc biệt trong tháng 4.

Nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm, một trong những đối tác lâu năm của BEST cho biết anh đã nhận bộ quà của BEST và nhận xét "không chỉ dễ thương mà còn hữu dụng". "Lâm đảm bảo bộ quà này sẽ giúp ích cho rất nhiều người. Lâm cũng sẽ tích cực kêu gọi mọi người tham gia các thử thách của BEST để cùng giải trí, cùng nhận quà xinh", Dương Lâm cho hay.

Thử thách "đoán tên, săn thẻ cào điện thoại" vẫn đang kéo dài đến 23h59 ngày 12/4. Ảnh: BEST Express

Mở đầu cho chuỗi hoạt động tháng 4 của BEST là chương trình minigame thử thách đoán tên "người bí ẩn" sẽ xuất hiện trong livestream lớn nhất tháng 4, sắp sửa khởi động trên fanpage BEST Express Vietnam thưởng cao nhất là thẻ cào điện thoại lên đến 500.000 đồng.

Đơn vị muốn trao những món quà đặc biệt, giá trị, tri ân đến khách hàng đã ủng hộ, tin tưởng BEST suốt thời gian qua. Ảnh: BEST Express

Sau thử thách đầu tiên, các chương trình khuyến mãi với quà tặng giá trị cao, bộ quà tặng đặc biệt sẽ lần lượt ra mắt. "BEST Express hy vọng có thể mang đến nhiều niềm vui cho khách hàng, đối tác trong thời gian tới. Trước mắt, chúng tôi khởi động nhiều thử thách thú vị trong tháng 4, giúp khách hàng có sân chơi giải trí đồng thời nhận nhiều phần quà giá trị. BEST cũng muốn tạo ra những phần quà mới đậm chất BEST để người dùng có thể gắn bó hơn với thương hiệu", đại diện BEST Express chia sẻ.

Nguyệt Di