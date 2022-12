BEST Express lọt Top 10 Dịch vụ Tin dùng Việt Nam 2022

Ngày 7/12, BEST Express được vinh danh tại lễ trao giải Top 100 dịch vụ Tin dùng Việt Nam với hạng mục Top 10 sản phẩm, dịch vụ trong ngành Thương mại điện tử. Giải thưởng góp phần minh chứng cho nỗ lực không ngừng số hóa, ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển phát nhanh, chăm sóc khách hàng toàn diện.

Đồng thời, doanh nghiệp còn là một trong những đơn vị tiên phong mang đến mô hình nhượng quyền bưu cục tiềm năng cho những nhà khở nghiệp tại Việt Nam. Giải thưởng do Tạp chí kinh tế Việt Nam phối hợp cùng Bộ Công Thương, Hiệp hội các.nhà bán lẻ và Hiệp hội ngân hàng Việt Nam tổ chức. Trong ảnh là Bà Lương Tiểu My - Giám đốc Marketing khu vực Đông Nam Á của BEST Inc. Đại diện nhận giải Top 10 sản phẩm, dịch vụ tin dùng Việt Nam 2022.