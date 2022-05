BEST Express hợp tác Zalo Cloud chăm sóc khách hàng trực tuyến

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, Tập đoàn BEST Inc. không ngừng đầu tư vào công nghệ tự động hóa và hạ tầng vận tải, nhằm mang đến cho khách hàng dịch vụ chuyển phát BEST Express nhanh chóng, hiệu quả. Đến nay, mạng lưới đơn vị phủ sóng khắp 63 tỉnh, thành với 30 trung tâm phân loại hàng hóa tự động, xử lý hơn 1,8 triệu kiện hàng mỗi ngày.

Hệ thống 800 bưu cục trên toàn quốc sẵn sàng phục vụ nhu cầu giao vận của khách hàng. Đơn vị cũng góp phần tạo nguồn việc làm cho 13.000 nhân viên trên toàn quốc. BEST Express cho biết sẽ luôn chung tay thực hiện các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam.