BEST Express chia sẻ bí quyết đầu tư nhượng quyền bưu cục hiệu quả

Đại diện BEST Express lần đầu chia sẻ về mô hình nhượng quyền bưu cục, quyền lợi, nghĩa vụ, bí quyết tăng trưởng trong livestream dự kiến diễn ra ngày 18/6 trên fanpage chính thức.

Chương trình livestream "Hợp tác kinh doanh - Làm giàu cùng BEST" dự kiến diễn ra tại fanpage BEST Express vào lúc 14h ngày 18/6. Đại diện doanh nghiệp lần đầu trực tiếp chia sẻ đến các khách hàng, đối tác kinh doanh quan tâm đến mô hình đầu tư nhượng quyền này về chính sách hợp tác cũng như điều kiện tham gia. Ngoài ra, đơn vị cũng dành tặng nhiều phần quà cho khán giả theo dõi livestream, đồng thời khuyến khích gửi câu hỏi, thắc mắc để được giải đáp kỹ càng trong buổi phát sóng.

Với hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics, xây dựng mô hình nhượng quyền thành công tại 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, các chuyên gia của BEST Express sẽ phân tích cho các nhà đầu tư tiềm năng ngành này tại Việt Nam. Các chuyên gia cũng chỉ ra những lợi ích to lớn khi đầu tư mô hình nhượng quyền này với nguồn vốn hợp lý, khả năng thu lời nhanh chóng khi được thừa hưởng thương hiệu, mạng lưới, cơ sở hạ tầng...

Các đối tác nhượng quyền BEST Express trong buổi họp mặt và chia sẻ thông tin cùng ban lãnh đạo doanh nghiệp. Ảnh: BEST Express

Với 30 trung tâm phân loại hiện đại cùng những cải tiến công nghệ sẵn có, BEST Express có thể giúp các bưu cục nhượng quyền vận hành trơn tru, phát triển nhanh chóng trong thời gian ngắn. Thêm vào đó, các chuyên gia cũng sẽ tư vấn về nguồn vốn cho những hình thức đầu tư khác nhau. Nhà đầu tư sẽ nắm dược cần chuẩn bị những cơ sở vật chất gì, chọn gói đầu tư phù hợp với điều kiện tài chính và làm gì để nhanh chóng hoàn thiện khâu vận hành hiệu quả.

BEST Express kỳ vọng buổi live có thể giúp những nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp ngành chuyển phát nhanh, nhất là nhóm quan tâm mô hình bưu cục nhượng quyền của đơn vị, có thông tin đầy đủ và đa chiều về triển vọng phát triển của ngành. Song song đó, phía BEST cũng nêu ra những đặc điểm của mô hình nhượng quyền do họ xây dựng cùng lợi thế mà ngành này mang lại.

Các chuyên gia của doanh nghiệp này sẽ tham gia chia sẻ và tư vấn trực tuyến, giải đáp cặn kẽ về hình thức đầu tư. Khán giả có câu hỏi có thể gửi về fanpage BEST Express hoặc đặt câu hỏi trực tiếp trên livestream trong phần giải đáp thắc mắc.

Hệ thống băng chuyền tự động tại trung tâm phân loại của BEST Express. Ảnh: BEST Express

Bên cạnh đó, khi theo dõi livestream ngày 18/6, khán giả còn có cơ hội nhận hàng chục phần quà đặc biệt từ BEST Express. Mỗi bộ quà tặng đều được thiết kế riêng cùng hàng chục thẻ nạp điện thoại được phát ngẫu nhiên xuyên suốt thời gian diễn ra chương trình. Tổng giá trị quà lên đến hàng chục triệu đồng, hứa hẹn mang đến niềm vui và thông tin hữu ích cho người xem.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, BEST Express là một trong những doanh nghiệp chuyển phát tiên phong mang mô hình nhượng quyền bưu cục đến với hàng trăm đối tác, giúp họ kinh doanh, khởi nghiệp thành công với mô hình này. Hiện nay, BEST sở hữu hệ thống 800 bưu cục trên toàn quốc. Dự kiến con số này sẽ mở rộng đến 1.500 bưu cục trong năm 2022, mở ra cơ hội đầu tư trên cả nước.

Bưu cục nhượng quyền BEST Express quận 9 là một trong những đơn vị dẫn đầu khu vực phía Nam về năng lực giao nhận hàng. Ảnh: BEST Express

"Từ sau đại dịch, mô hình nhượng quyền bưu cục dần thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp. Thông qua livestream ngày 18/6, chúng tôi hy vọng có thể mang đến cơ hội đầu tư tiềm năng, giải đáp các thắc mắc để nhà đầu tư có cái nhìn sâu sắc về ngành này, sớm đưa ra lựa chọn, thử sức ở vị trí chủ doanh nghiệp, làm giàu nhanh chóng với mô hình nhượng quyền bưu cục BEST Express", đại diện BEST Express chia sẻ.

