Best Buy hợp tác Uber Eats giao hàng trong ngày

Best Buy vừa bắt tay Uber Eats triển khai dịch vụ giao hàng theo yêu cầu và hẹn giờ từ hơn 800 cửa hàng tại Mỹ, mở rộng tiện ích cho khách mua sắm thiết bị điện tử.

Uber Technologies ngày 8/9 cho biết, người dùng có thể đặt mua nhiều mặt hàng điện tử, gia dụng, thiết bị chơi game và sản phẩm khác của Best Buy ngay trên ứng dụng Uber Eats. Các đơn hàng đủ điều kiện sẽ được miễn phí vận chuyển với gói thành viên Uber One.

"Với hợp tác này, Uber Eats và Best Buy giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm công nghệ mới nhất, dù là nhu cầu thiết yếu hay giải trí", Hashim Amin, Giám đốc mảng bán lẻ và hàng tạp hóa Uber Bắc Mỹ, chia sẻ.

Best Buy là thương hiệu lớn tiếp theo ngoài ngành thực phẩm tận dụng hạ tầng giao hàng của Uber, sau Home Depot và Dollar General.

Trước đó, tháng 8, Best Buy đã ra mắt sàn thương mại điện tử bên thứ ba, giúp tăng gấp đôi danh mục sản phẩm, từ đồ gia dụng nhỏ, trang trí theo mùa đến nội thất trong và ngoài trời. Nhiều thương hiệu mới được bổ sung như Martha Stewart, Beach Camera, sắp tới có cả sản phẩm thể thao có bản quyền của Fanatics.

Trong báo cáo tài chính quý II, Best Buy ghi nhận doanh thu 9,4 tỷ USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ, doanh số bán hàng tương đương tăng 1,1%, chủ yếu nhờ nhóm sản phẩm máy tính, game và điện thoại. CEO Corie Barry cho biết công ty đã giảm chi phí hàng hóa nhập từ Trung Quốc từ tháng ba. Dù từng hạ triển vọng năm tài chính trong quý I, doanh nghiệp vẫn giữ nguyên dự báo cho cả năm sau kết quả quý II nhờ điều chỉnh chiến lược trước tác động của chính sách thuế quan.

Thế Đan (theo Supply Chain Dive)