Bepharco góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực dược

Bepharco hợp tác chiến lược với Trường Dược - Đại học Y Dược TP HCM, gắn kết đào tạo lý thuyết với thực tiễn, giúp sinh viên rèn kỹ năng nghề nghiệp trong quá trình học.

Sự kiện ký kết diễn ra ngày 23/9 tại TP HCM. Trong khuôn khổ lễ ký kết, Trường Dược đồng thời khánh thành Phòng thực hành hiện đại do Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (Bepharco) tài trợ.

PGS.TS Phạm Đình Luyến, Nguyên trưởng bộ môn Quản lý Dược, Trường Dược, đánh giá đây là mô hình hợp tác mang tính đột phá. Sự kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp dược phẩm đáp ứng nhu cầu đổi mới đào tạo dược sĩ đại học trong bối cảnh thị trường. "Mô hình này nên được nhân rộng, góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành dược hiện nay", PGS.TS Phạm Đình Luyến nói.

Một giảng viên khoa Dược chia sẻ thêm, sự đồng hành của doanh nghiệp giúp chương trình đào tạo trở nên sinh động, sinh viên dễ tiếp thu và có nhiều cơ hội tiếp cận thực tế nghề nghiệp.

Sinh viên Trường Dược chụp hình kỷ niệm trong lễ khánh thành phòng thực hành do Bepharco tài trợ. Ảnh: Bepharco

Không chỉ hỗ trợ cơ sở vật chất, Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (Bepharco) còn trở thành đối tác đồng hành chiến lược trong công tác đào tạo. Doanh nghiệp phối hợp nhà trường xây dựng chương trình học gắn với thực tiễn, trao học bổng, khuyến khích nghiên cứu khoa học và tài trợ các mô hình học tập như Phòng thực hành hay Nhà thuốc mô phỏng.

Ông Phạm Thứ Triệu, Tổng giám đốc Bepharco, cho biết: "Là doanh nghiệp dược phẩm của người Việt, chúng tôi coi trọng việc đầu tư vào con người, coi nguồn nhân lực là động lực chính để phát triển doanh nghiệp cũng như nâng vị thế của ngành dược phẩm Việt Nam trên bản đồ thế giới. Việc đầu tư phòng thực hành tại các trường đào tạo Y - Dược là cách Bepharco đóng góp thiết thực cho việc xây dựng nguồn nhân lực Y - Dược nắm chắc kiến thức chuyên môn, làm chủ trong việc thực hành thực tế; từ đó đáp ứng các yêu cầu doanh nghiệp ngày càng tốt hơn".

Sau thời gian triển khai, mô hình hợp tác giữa Bepharco và Trường Dược - Đại học Y Dược TP HCM giúp cho biết sinh viên chủ động, tự tin hơn trong thực hành; doanh nghiệp tiếp cận sớm nguồn nhân lực chất lượng; ngành y tế có thêm đội ngũ dược sĩ trẻ vững chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

ThS. Nguyễn Thanh Huy, Giảng viên Bộ môn Quản lý Dược, nhận xét nhà thuốc mô phỏng giúp giảng viên cụ thể hóa kiến thức giảng dạy, hỗ trợ sinh viên hình dung rõ hơn về quy trình hoạt động thực tế. Giờ học trở nên sinh động, trực quan và hiệu quả hơn.

Nhà thuốc mô phỏng do Bepharco tài trợ tại Trường Dược - Đại học Y Dược TP HCM. Ảnh: Bepharco

Không chỉ mang lại lợi ích cho sinh viên và giảng viên, mô hình này còn tạo giá trị cho xã hội. Khi đào tạo gắn liền thực tế, các dược sĩ trẻ ra trường có khả năng thích ứng nhanh, phục vụ cộng đồng tốt hơn. Giới chuyên môn nhận định, nếu được nhân rộng, mô hình hợp tác doanh nghiệp - nhà trường sẽ góp phần nâng cao chất lượng nhân lực y tế Việt Nam, hướng đến phát triển bền vững cho ngành dược.

Thế Đan