Bếp trưởng Hatoyama làm Đại sứ Văn hóa ẩm thực Nhật Bản tại Việt Nam

Ông Fuku Nguyễn, bếp trưởng của hệ thống nhà hàng Hatoyama được bổ nhiệm Đại sứ Văn hóa Ẩm thực Nhật Bản tại Việt Nam, ngày 24/3.

Sự kiện bổ nhiệm do Đại sứ quán phối hợp cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức. Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Naoki Ito trao quyết định cho đầu bếp Nguyễn Bá Phước (Chef Fuku Nguyễn) của hệ thống nhà hàng hải sản Nhật Bản Hatoyama.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Naoki Ito (bìa phải) trao quyết định cho đầu bếp Fuku Nguyễn - Nguyễn Bá Phước (bìa trái). Ảnh: Hatoyama

Chef Fuku có 15 năm gắn bó và theo đuổi triết lý ẩm thực truyền thống Nhật Bản. Ông là người Việt Nam đầu tiên đạt Huy hiệu vàng "Taste of Japan" do Chính phủ Nhật Bản cấp, trở thành một trong 9 người nước ngoài đầu tiên trên thế giới nhận danh hiệu này.

Bên cạnh đó, trong thời gian tu nghiệp tại Nhật Bản, ông cũng đạt được nhiều thành tựu ấn tượng như: Bằng khen từ Chủ tịch Hội đầu bếp Hokkaido, huy hiệu danh dự dành cho thành viên tích cực của Hội nghiên cứu ẩm thực Nhật Bản truyền thống Hokkaido...

Sau khi trở về Việt Nam năm 2022, Chef Fuku tham gia hệ thống nhà hàng Hatoyama. Trong 5 năm đồng hành cùng thương hiệu, Tân Đại sứ và Hatoyama tạo nên nhiều dấu ấn nổi bật: sự thành công của chuỗi sự kiện Taste of Japan, thực đơn theo mùa cao cấp và nghệ thuật ẩm thực Omakase Kaiseki...

Đại diện ban lãnh đạo hệ thống nhà hàng Hatoyama chúc mừng Chef Fuku Nguyễn. Ảnh: Hatoyama

"Danh hiệu ông Fuku Nguyễn đạt được cũng phản ánh tầm nhìn chiến lược của hệ thống nhà hàng Hatoyama. Nhà hàng là cầu nối giữa hai nền ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản, nỗ lực lan tỏa phong vị xứ sở hoa anh đào tại Việt Nam", đại diện Hatoyama chia sẻ.

Sở hữu quy trình vận chuyển nhanh chóng, nhiều loại hải sản quý hiếm từ chợ cá Toyosu (Tokyo) được đưa về Hatoyama trong vòng 24 giờ. Sự kết hợp giữa nguyên liệu thượng hạng và môi trường sáng tạo giúp Chef Fuku cùng hệ thống tạo ra những bữa tiệc Nhật Bản nguyên bản và sang trọng.

Món Ikameshi được Chef Fuku Nguyễn giới thiệu tại sự kiện. Ảnh: Hatoyama

Dịp này, Chef Fuku giới thiệu món đặc sản Ikameshi (mực nhồi cơm dẻo thủ công). Món ăn này lần đầu tiên ra mắt tại Việt Nam trong khuôn viên Đại sứ quán Nhật Bản. Sau sự kiện, món Ikameshi sẽ có mặt trong thực đơn toàn bộ 8 cơ sở nhà hàng Hatoyama.

Thanh Thư