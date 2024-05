Bếp ăn tập thể 71 công nhân ngộ độc 'không đảm bảo vệ sinh'

Nghệ AnKiểm tra bếp ăn tập thể của Công ty may Việt Nhật sau khi 71 công nhân ngộ độc, lực lượng chức năng ghi nhận không có nắp đậy và không đảm bảo vệ sinh.

Thông tin này được ghi trong báo cáo của Sở Y tế, chiều 29/5. Vào thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng cũng ghi nhận "xuất hiện côn trùng" trong khu vực chế biến thực phẩm, bếp thực hiện lưu mẫu thực phẩm không đúng theo quy định.

Trưa 28/5, bếp của công ty phục vụ 1.416 suất ăn cho công nhân. Các món gồm cơm, cá bạc má rán, mướp xào giá, trứng gà luộc, canh bí đỏ nấu thịt và xoài (tráng miệng). Số thực phẩm trên được doanh nghiệp tư nhân Mạc Anh Hà ở huyện Yên Thành hợp đồng cung cấp.

Phân xưởng một gồm 650 công nhân, ăn lúc 11h15 cùng ngày. Phân xưởng hai có 766 công nhân, ăn sau đó 40 phút. Khoảng 30 phút sau khi ăn, các công nhân xuất hiện triệu chứng đau đầu, đau bụng, tê tay, nôn mửa, phát ban đỏ.

Bác sĩ khám cho công nhân ngộ độc, chiều 28/5. Ảnh: Hùng Lê

71 công nhân, trong đó có 4 thai phụ, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành và Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn cấp cứu, chẩn đoán ngộ độc nhẹ. Sau khi được truyền dịch, uống oresol, tối cùng ngày 67 người được cho về nhà. 4 thai phụ tiếp tục nằm viện theo dõi, đến chiều nay sức khỏe ổn định nên được xuất viện.

Như vậy, hiện tất cả công nhân ngộ độc đã xuất viện. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An đã gửi mẫu phẩm ra Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh thực phẩm quốc gia để xét nghiệm, chưa có kết quả. Nguyên nhân gây ngộ độc chưa được kết luận.

Cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An lấy mẫu thức ăn để xét nghiệm tìm nguyên nhân ngộ độc. Ảnh: Hùng Lê

Công ty may Việt Nhật đóng ở cụm công nghiệp huyện Yên Thành, hoạt động từ năm 2013. Doanh nghiệp chuyên sản xuất gia công hàng may mặc xuất khẩu, có 1.573 công nhân, làm việc tại hai xưởng.

Đức Hùng