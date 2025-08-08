Bệnh viện Trung Quốc mời bác sĩ Việt chuyển giao kỹ thuật trị hiếm muộn

Hai bác sĩ Bệnh viện Mỹ Đức vừa đến chuyển giao công nghệ thụ tinh trong ống nghiệm không kích thích buồng trứng cho Bệnh viện IVF Jinxin Xinan - một trong những trung tâm hỗ trợ sinh sản lớn nhất tại Thành Đô.

Ngày 7/8, TS.BS Hồ Ngọc Anh Vũ, Trưởng Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Mỹ Đức cho biết vừa trở về sau chuyến chuyển giao kỹ thuật kéo dài một tuần, từ 30/7 đến 5/8, cùng đồng nghiệp là chuyên viên phôi học, thạc sĩ Phạm Hoàng Huy. Bệnh viện IVF Jinxin Xinan thuộc Tập đoàn Jinxin Fertility - đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực điều trị vô sinh hiếm muộn tại Trung Quốc. Tập đoàn này đang có hệ thống chi nhánh phủ rộng nhiều tỉnh thành của Trung Quốc, Mỹ và Indonesia.

Hai chuyên gia Việt Nam đã hướng dẫn lý thuyết và thực hành cho các bác sĩ, chuyên viên phôi học tại Jinxin Xinan về công nghệ thụ tinh trong ống nghiệm không kích thích buồng trứng - còn gọi IVM kiểu Mỹ Đức. Họ cũng trực tiếp tham gia triển khai kỹ thuật này trên những bệnh nhân đầu tiên tại Trung Quốc, bên cạnh việc hỗ trợ xây dựng quy trình kỹ thuật, thiết lập quy trình quản trị và nghiên cứu sau này.

Bác sĩ Vũ cho rằng một quốc gia có công nghệ IVF phát triển mạnh và quy mô lớn nhất thế giới như Trung Quốc (ước tính hơn một triệu ca IVF mỗi năm, tương đương 1/3 toàn cầu) lựa chọn công nghệ từ Việt Nam để học tập là tín hiệu tích cực, khẳng định giá trị của kỹ thuật IVM kiểu Mỹ Đức.

"Hy vọng những em bé đầu tiên ra đời tại Trung Quốc từ kỹ thuật này sẽ là minh chứng rõ ràng cho tính ưu việt, an toàn và nhân văn mà công nghệ mang lại cho các cặp vợ chồng hiếm muộn", bác sĩ nói.

TS.BS Hồ Ngọc Anh Vũ (ở giữa, chỉ tay vào màn hình) đang hướng dẫn cách kiểm tra lại thông tin y khoa của bệnh nhân Trung Quốc trước khi thực hiện ca chọc hút trứng đầu tiên tại Bệnh viện IVF Jinxin Xinan. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Việt Nam bắt đầu áp dụng kỹ thuật IVM cổ điển từ năm 2006, nhanh chóng trở thành một trong những quốc gia tiên phong trong lĩnh vực này. Đến năm 2016, phương pháp IVM đã góp phần giúp 610 trẻ Việt chào đời. Cũng trong năm đó, Bệnh viện Mỹ Đức nghiên cứu thành công phác đồ IVM cải tiến với quy trình nuôi cấy hai bước mới, mang lại kết quả vượt trội so với các phác đồ trước. Kỹ thuật mới giúp nâng cao tỷ lệ trưởng thành noãn, cải thiện rõ rệt chất lượng phôi và tăng đáng kể tỷ lệ thành công, mở ra xu hướng mới trong hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam và thế giới.

Với IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) cổ điển, phải tiêm nhiều hormone để kích thích buồng trứng, quá trình điều trị của bệnh nhân có nguy cơ biến chứng nhiều, chi phí khá cao, phức tạp. Còn IVM kiểu Mỹ Đức, bệnh nhân hoàn toàn không cần tiêm thuốc kích thích buồng trứng, hạn chế được các biến chứng của thuốc, đặc biệt biến chứng quá kích buồng trứng.

Kỹ thuật này cũng tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí điều trị, giảm căng thẳng và áp lực cho bệnh nhân. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với các bệnh nhân có nguy cơ cao bị quá kích buồng trứng, có bệnh lý đặc thù hoặc các phụ nữ muốn một kỹ thuật điều trị thân thiện, không sử dụng hormone. Nhược điểm là khó thực hiện, số phôi tạo được ít. Nếu chuyển phôi thất bại nhiều lần, dùng hết phôi trữ thì phải thực hiện chọc hút lại từ đầu.

Từ 2019 đến nay, chuyên gia từ nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Canada, Peru, Đan Mạch, Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Australia... đã đến Việt Nam tham quan và học tập kỹ thuật điều trị IVM kiểu mới này. Đồng thời, các chuyên gia Việt Nam cũng thường xuyên được mời báo cáo chia sẻ kinh nghiệm, kết quả phác đồ mới tại các hội nghị y khoa lớn trong khu vực và thế giới.

Bác sĩ Vũ, 35 tuổi, là một trong những chuyên gia trực tiếp tham gia phát triển và chuẩn hóa phác đồ IVM cải tiến của Bệnh viện Mỹ Đức. Anh là thành viên nhóm nghiên cứu đã công bố công trình khoa học so sánh các phác đồ chuẩn bị nội mạc tử cung trên tạp chí y khoa danh tiếng hàng đầu thế giới The Lancet vào tháng 6/2024. Đây một nghiên cứu được cộng đồng chuyên môn quốc tế đánh giá cao.

