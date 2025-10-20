Bệnh viện Thu Cúc hỗ trợ 6 cơ sở y tế Thái Nguyên khôi phục sau lũ

Thái NguyênĐoàn công tác gồm BVĐK Quốc tế Thu Cúc, AloBacsi và Daisy Media hỗ trợ khôi phục 6 trạm y tế tuyến cơ sở tại Thái Nguyên, giúp người dân sớm được chăm sóc sức khỏe tại chỗ.

Tại phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, nước lũ tràn vào sau bão Matmo khiến nhiều trang thiết bị y tế bị hư hỏng nặng. Sau khi khảo sát thực tế, ngày 14/10, đoàn đã triển khai hỗ trợ bằng việc đầu tư trực tiếp trang thiết bị cần thiết cho các trạm, gồm máy tính, bình lọc nước, tủ hấp tiệt trùng, tủ bảo ôn, máy đo huyết áp, máy xông khí dung, cơ số thuốc thiết yếu và nhiều vật tư y tế khác

Toàn bộ thiết bị được mua sắm, vận chuyển và bàn giao trong ngày, giúp các cơ sở khôi phục năng lực khám chữa bệnh. "Việc đầu tư tại chỗ giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế liên tục, thay vì chỉ được hỗ trợ tạm thời trong những ngày khám lưu động như trước đây", đại diện đoàn công tác cho biết.

Tại Trạm Y tế xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ (cũ) - nơi có đa phần đồng bào H'Mông sinh sống, bác sĩ Nguyễn Văn Công, Trưởng trạm chia sẻ: "Y như là mơ, sao lại được cho ngay như thế này". Theo bác sĩ Công, các hạng mục như tủ bảo ôn, máy lọc nước, máy tính, máy in, lò sấy được lắp đặt, giúp trạm nhanh chóng sáng đèn trở lại.

Đoàn ghé thăm Trạm Y tế xã Văn Lăng - vùng sâu nhất của Thái Nguyên và là nơi phần lớn đồng bào người H'Mông sinh sống. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc

Ngoài Văn Lăng, 5 đơn vị khác được tiếp sức gồm: Trạm Y tế phường Tân Long, phường Quang Vinh, phường Chùa Hang (TP Thái Nguyên), Trạm Y tế xã Quang Sơn và Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ.

Cán bộ Y tế Trạm Y tế xã Quang Sơn đại diện đón nhận tấm lòng của Đoàn công tác và chụp hình lưu niệm. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc

Tại Trung tâm Y tế Đồng Hỷ, đoàn bàn giao máy soi cổ tử cung, đèn gù khám phụ khoa và máy vi tính phục vụ quản lý bệnh án điện tử, giúp tăng năng lực tầm soát và chăm sóc sức khỏe phụ nữ vùng cao. Đại diện Bệnh viện Thu Cúc cũng thăm hỏi và trao quà cho sản phụ có dấu hiệu dọa sinh non đang điều trị tại đây, gửi lời chúc "mẹ tròn con vuông".

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc thăm hỏi và trao quà động viên sản phụ có dấu hiệu dọa sinh non đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc

Đoàn còn hỗ trợ sản phụ Nguyễn Thị Huyền Trang (xã Tam Đảo, Phú Thọ) sinh con giữa mưa lũ, không đủ viện phí. Đại diện đoàn đã đóng toàn bộ chi phí gần hai triệu đồng, tặng thêm một triệu đồng làm lộ phí về nhà, giúp gia đình yên tâm xuất viện.

Chỉ trong một ngày, đoàn đã hoàn tất việc bàn giao thiết bị y tế, cơ số thuốc và vật tư thiết yếu với tổng giá trị khoảng 250 triệu đồng. Theo đại diện đoàn, nguồn lực này góp phần khôi phục nhanh hoạt động khám chữa bệnh, tiêm chủng, quản lý hồ sơ và tăng cường năng lực phản ứng y tế dự phòng tại địa phương.

Thế Đan