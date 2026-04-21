Bệnh viện Tâm Anh được vinh danh 'dẫn đầu Đông Nam Á về hỗ trợ sinh sản'

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh được Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp châu Á trao chứng nhận "số 1 Đông Nam Á về hỗ trợ sinh sản".

Danh hiệu được Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp châu Á trao tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam - ASEAN 2026, hôm 18/4 ở Singapore. Cũng tại sự kiện, bệnh viện Tâm Anh đồng thời nhận hai danh hiệu đứng đầu ASEAN gồm Hệ thống Bệnh viện Đa khoa chất lượng cao và Hệ sinh thái y tế công nghệ cao.

Chứng nhận này được trao cho các thành viên tham gia Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam - ASEAN 2026 và có hiệu lực trong khuôn khổ sự kiện.

PGS.TS.BS Lê Hoàng (giữa), Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, nhận danh hiệu tại sự kiện. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Theo Thạc sĩ Trần Văn Doanh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp châu Á, đại diện Ban tổ chức, diễn đàn hợp tác Kinh tế Việt Nam - ASEAN năm nay trao 60 giải cho hơn 35 đơn vị ở nhiều lĩnh vực như bệnh viện, dược phẩm, dịch vụ y tế, giáo dục, ngân hàng, tài chính, công nghệ thông tin và viễn thông... Các doanh nghiệp tham gia phải nộp hồ sơ trải qua 5 tháng xét duyệt theo bộ tiêu chí quốc tế như uy tín thương hiệu đầu ngành ASEAN, chất lượng sản phẩm dịch vụ, chiến lược phát triển bền vững, đóng góp kinh tế khu vực, trách nhiệm xã hội và tuân thủ môi trường, thuế, hải quan...

Ông Doanh cho biết đối với danh hiệu "dẫn đầu Đông Nam Á về hỗ trợ sinh sản", Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (IVF Tâm Anh) được hội đồng đánh giá dựa trên chất lượng chuyên môn, tỷ lệ thành công điều trị, công nghệ và đổi mới, trải nghiệm và chăm sóc khách hàng, quản trị vận hành, tác động xã hội, uy tín thương hiệu, cá thể hóa điều trị, đội ngũ chuyên gia, chi phí cạnh tranh, khả năng xử lý ca khó...

"Danh hiệu này góp phần nâng tầm vị thế y tế Việt Nam, thúc đẩy chuyên môn, mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao khả năng tiếp cận điều trị cho người bệnh, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới, góp phần xây dựng thương hiệu y tế khu vực ASEAN", ông Doanh nói.

IVF Tâm Anh xây dựng mô hình điều trị toàn diện trong bệnh viện đa khoa công nghệ cao, kết hợp "kiềng ba chân" vô sinh nam - nữ - labo nuôi cấy phôi chuẩn ISO 5, cùng sàng lọc di truyền tại chỗ, giúp rút ngắn thời gian, giảm chi phí và tăng tỷ lệ thành công. Nhiều kỹ thuật hiện đại như PIEZO ICSI (tiêm tinh trùng vào bào tương trứng), AH (hỗ trợ phôi thoát màng), IVM (trưởng thành trứng non), PGT (sinh thiết phôi), micro-TESE (vi phẫu tìm tinh trùng cho nam giới vô tinh), ELSI (tạo phôi từ tinh tử chưa trưởng thành)... hỗ trợ cá thể hóa điều trị, nâng cao cơ hội mang thai và sinh con khỏe mạnh. Người bệnh được chăm sóc từ hiếm muộn đến thai kỳ, sinh nở.

"Đây là ưu thế giúp IVF Tâm Anh đạt vị trí hàng đầu ASEAN", ThS.BS Giang Huỳnh Như, Giám đốc IVF Tâm Anh TP HCM, cho biết.

Hệ thống nuôi cấy phôi trang bị camera quan sát liên tục tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Thống kê của bệnh viện Tâm Anh, năm 2021-2025, tỷ lệ có thai cộng dồn trung bình 82,8%, riêng nhóm phụ nữ dưới 28 tuổi đạt 90,3%. Với những ca vô sinh phức tạp, từng thất bại nhiều lần, tỷ lệ có thai cộng dồn đạt 72,3%. Mỗi năm hệ thống điều trị cho hơn 100.000 lượt khách, trong đó có kiều bào và khách quốc tế từ Mỹ, Pháp, Nga, Anh, Canada, Nhật, Australia, Singapore, Philippines, Lào... Nhiều trường hợp vô sinh lâu năm, không rõ nguyên nhân, lớn tuổi, đồng mắc các bệnh lý khác... điều trị thất bại ở nước sở tại đã thành công có con tại đây.

PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, nhận định sự kết hợp giữa hiệu quả điều trị và chi phí hợp lý là yếu tố giúp Việt Nam gia tăng sức cạnh tranh trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản tại Đông Nam Á. Theo tạp chí Forbes, chi phí cho một chu kỳ IVF tại Việt Nam khoảng 4.000-5.000 USD, tương đương 1/3 so với các nước ASEAN khác. Tại Mỹ, một chu kỳ IVF khoảng hơn 30.000 USD (hơn 700 triệu đồng).

"Một hệ thống y tế trong nước dẫn đầu khu vực về hỗ trợ sinh sản cho thấy năng lực làm chủ kỹ thuật chuyên sâu, góp phần giảm nhu cầu ra nước ngoài điều trị", phó giáo sư Bính nói. Sự phát triển của các trung tâm IVF chất lượng cao cũng thúc đẩy hệ sinh thái y tế công nghệ cao, đồng thời thu hút bệnh nhân quốc tế, gia tăng nguồn thu dịch vụ và tạo hiệu ứng lan tỏa sang các ngành liên quan như lưu trú, vận chuyển.

Chị Hương Ly và anh Fauchée Yoann (thứ 2 từ trái qua), từ Pháp đưa con đến tri ân các bác sĩ IVF Tâm Anh sau khi điều trị hiếm muộn thành công. Ảnh: Thanh Ba

Diễn đàn Hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp châu Á và các tổ chức quốc tế phối hợp tổ chức luân phiên hằng năm tại các nước Đông Nam Á. Bên cạnh hoạt động giao lưu, hợp tác kết nối đầu tư, tạo đà để thúc đẩy các doanh nghiệp trong khu vực tiếp tục phát triển, diễn đàn còn phối hợp vinh danh các thương hiệu mạnh trong khối ASEAN.

Trước đó, Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản IVF Tâm Anh 5 năm liên tiếp đạt chứng nhận chất lượng từ Ủy ban Chứng nhận Kỹ thuật sinh sản (RTAC) - Tổ chức trực thuộc Hiệp hội Sinh sản Australia (Fertility Society of Australia - FSA). Trung tâm cũng xác lập kỷ lục là đơn vị đầu tiên tại châu Á phát triển hệ thống Lab phôi học đạt chuẩn ISO 5 theo mô hình "lab trong lab", ứng dụng trong thao tác trên giao tử và nuôi cấy phôi.

Tuệ Diễm